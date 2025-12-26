Plusieurs révélations-chocs de traces d’un hydrocarbure neurotoxique appelé hexane, dans les huiles, le beurre ou encore la viande ont ponctué l’année 2025. Une enquête de la cellule investigation de Que Choisir révèle que ce buzz a été en partie construit par une entreprise qui a tout à y gagner, et repose sur des données fragiles.

Hexane… il y a à peine plus d’un an, presque personne ne connaissait ce mot. Mais depuis l’automne 2024, cette substance toxique, dérivée du pétrole, défraye très régulièrement la chronique. En cause : de multiples révélations concernant son usage comme solvant dans la fabrication de certaines huiles, de protéines ou encore de « tourteaux » (déchets de l’huilerie) destinés à nourrir les animaux d’élevage. « Scandale », ont titré au moins une dizaine de journaux. « Du pétrole dans nos assiettes » affirmaient une centaine d’autres. En octobre dernier, des scientifiques de renom signaient même une tribune dans Le Monde pour demander la réévaluation de la sécurité de ce solvant, voire son interdiction. Un livre-enquête consacré à ce produit est également sorti en librairie, et plusieurs amendements et propositions de lois ont été déposés afin de limiter son emploi.