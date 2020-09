© S.HUMBERT/REA Bien défectueux Auchan à l’ombre de sa marketplace

Monsieur J. achète un parasol 250 € sur la marketplace d’Auchan. Un an plus tard, l’équipement s’écroule, sans raison. Le consommateur se tourne vers l’enseigne pour signaler ce problème et faire jouer la garantie légale de conformité, qui ouvre droit au remboursement ou au remplacement du bien (art. L. 217-4 et suivants du code de la consommation). Malgré deux relances par courrier recommandé, Auchan ne donne pas suite, au prétexte que cet achat a été effectué auprès d’un vendeur indépendant hébergé sur sa plateforme. Démuni, Monsieur J. requiert l’aide de l’UFC-Que Choisir de Nantes. L’association locale indique alors au distributeur qu’il apparaît ici comme le vendeur contractuel, pour trois raisons : le nom du commerçant indépendant ne figure pas sur la facture, Auchan a encaissé la commande et, enfin, il a traité en direct les réclamations du client. Argumentation convaincante : ce dernier est remboursé du parasol défectueux.