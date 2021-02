© M.GAILLARD/REA Fournisseurs d'énergie Contrats pirates

Encore un souci avec un fournisseur d’énergie à la suite d’un démarchage à domicile ! À Bourges (18), madame T. est sollicitée par un représentant, qui lui propose de migrer chez Iberdrola pour son alimentation en gaz et en électricité. Elle accepte l’offre. Toutefois, réalisant son erreur, elle se rétracte dès le lendemain ; sa demande est prise en compte. Problème, une assurance défaut de paiement et un contrat de maintenance glissés dans la documentation ont été signés par madame T. L’adhérente s’en aperçoit en vérifiant ses prélèvements sur son compte bancaire. Elle se rapproche de l’UFC-Que Choisir du Cher. « Dès notre premier contact, rapporte l’association locale (AL), Iberdrola s’est défilé en arguant qu’il n’était pas responsable des contrats passés par ses vendeurs et qu’il fallait s’adresser aux deux sociétés concernées. » Si un accord a pu rapidement être trouvé avec l’une, cela a été plus long avec l’autre. Toujours est-il qu’à la lumière de cette affaire, l’AL met en garde les consommateurs contre les pratiques des énergéticiens. Leurs commerciaux « sévissent pour recruter de nouveaux abonnés en avançant l’argument de la fin du tarif réglementé du gaz ». Elle rappelle que cette mesure n’entrera en vigueur qu’en juin 2023, et qu’il n’y a, par conséquent, « aucune urgence ».