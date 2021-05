Electricité et gaz Toujours plus de litiges en 2020

Des litiges en augmentation de 19 % sur 1 an, c’est le triste constat dressé par le Médiateur national de l’énergie dans son nouveau rapport annuel. Les pratiques commerciales trompeuses, les dysfonctionnements et les erreurs de compteurs suscitent de plus en plus de plaintes.

C’est un rituel qui revient chaque année, le Médiateur national de l’énergie présente son rapport annuel courant mai. À chaque fois, il cible les fournisseurs d’énergie aux pratiques commerciales trompeuses ou au fonctionnement déficient, et 2021 n’a pas dérogé à la règle.

Après les moutons noirs du démarchage à domicile Engie et Eni, le carton rouge revient cette année à Total Direct Énergie, épinglé pour des dysfonctionnements qui provoquent « de trop nombreuses et légitimes réclamations de ses clients », signale le Médiateur. Entre les factures non émises, les trop-perçus non remboursés ou la résiliation impossible du contrat, la filiale du mastodonte Total ne mérite décidément pas sa place de numéro trois de la fourniture d’énergie.

Quant à Eni, il reste en tête des pratiques de démarchage agressives et trompeuses, nettement devant Engie, Total Direct Énergie ainsi qu’Iberdrola, tous mis en cause à plusieurs reprises par Que Choisir. Ohm Energie et la filiale d’EDF Sowee rejoignent ces démarcheurs aux méthodes contestables pour la première fois. La vigilance s’impose plus que jamais.

Une ouverture à la concurrence synonyme de mauvaises pratiques

Autre constat tout aussi inquiétant, les plaintes pour résiliations de contrat brutales et inexpliquées ont bondi de 30 % ! En cause, les erreurs de références compteurs faites par des fournisseurs de gaz ou d’électricité au moment du changement de prestataire.

Presque quinze ans après l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, les consommateurs sont plus exposés que jamais aux mauvaises pratiques et aux erreurs de fournisseurs de gaz et d’électricité peu scrupuleux. Les nombreuses mises au pilori effectuées par Que Choisir et le Médiateur national de l’énergie n’y changent rien, faute de sanctions dissuasives. Il serait temps que l’État sévisse.