Gaz et électricité Le démarchage continue ses ravages malgré le coronavirus

Décidément, rien n’y fait. Pas plus la crise sanitaire que les dénonciations de Que Choisir, les condamnations prononcées, ou encore le « name and shame » désormais pratiqué par le Médiateur national de l’énergie sur les réseaux sociaux. Eni et Engie persistent dans leurs pratiques agressives, rejoints par Iberdrola.

« Eni m’a démarché en prétextant une erreur de facturation sur mon contrat. Le commercial m’a annoncé un tarif de 3,1 centimes par kilowattheure gaz au lieu des 4,6 centimes que je paie actuellement, nous indique Stéphane. Évidemment, j’ai signé, avant de réaliser qu’il m’avait appâté avec un prix hors taxes, et d’envoyer le bon de rétractation. » Il y a évidemment eu tromperie, tout prix devant être annoncé aux consommateurs en TTC. Le fils de Véronique, lui, s’est fait abuser par un prétendu releveur qui a eu accès à son compteur. Quelques jours plus tard, il se retrouvait client d’Eni !

Iberdrola n’est pas en reste, comme le montre ce témoignage de Nazli : « Deux personnes se sont présentées chez moi, dossier au logo République française en main, pour me parler d’une nouvelle réglementation sur l’électricité et le gaz, et vérifier que mes factures étaient conformes. Ils me les réclament, et ensuite un RIB. Là, je refuse, et j’aperçois le nom d’Iberdrola sur un document. Je les ai mis dehors. »

Quant à Engie, le démarchage pressant continue en dépit des engagements annoncés à l’UFC-Que Choisir il y a un peu plus d’un an. « Un employé d’Engie est passé chez moi. Il m’a dit qu’il allait chez tout le monde pour savoir si nous étions au courant des gels des tarifs du gaz et de l’électricité, puis il m’a demandé mes coordonnées bancaires, nous écrit Anne. Heureusement que j’avais lu votre article sur la vente forcée, j’y ai aussitôt pensé et j’ai refusé. »

Nommer et dénoncer

Tous les vendredis, depuis peu, le Médiateur national de l’énergie pratique le « name and shame » sur Facebook et twitter. Il y reprend la mésaventure d’un consommateur victime de démarchage abusif en citant le nom du coupable. Engie, Eni et Iberdrola y figurent déjà. Cette nouvelle stratégie sera-t-elle efficace ? Impossible à dire, mais jusqu’à présent rien n’a mis un frein à leurs mauvaises pratiques.

Engie a pourtant été condamné à deux reprises. En 2017 pour concurrence déloyale en se faisant passer pour EDF lors de démarchages, avec 1 million à lui verser pour concurrence déloyale. Deux ans plus tard, la DGCCRF lui infligeait 900 000 € d’amende pour des pratiques agressives de démarchage téléphonique.

En 2020, c’est Eni qui écopait d’une amende de 315 000 €. Elle peut paraître minime, si ce n’est que l’enquête sur ses mauvaises pratiques de démarchage concernait le seul département des Hauts-de-Seine ! On n’ose imaginer le montant si elle avait porté sur la France entière…

Des fournisseurs à remettre en question

Comme pour enfoncer le clou, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de publier son rapport sur le fonctionnement du marché de détail. « Plus de 90 % des consommateurs ont, en électricité comme en gaz, souscrit une offre de marché chez un des quatre principaux fournisseurs, souligne le régulateur. Soit EDF, Engie, Total Direct Énergie et Eni. Autrement dit auprès des deux moutons noirs du démarchage d’un côté, d’EDF qui n’a aucune offre à prix raisonnable de l’autre, et enfin, de Total Direct Énergie qui ne compte pas parmi les plus compétitifs.

Que Choisir recommande vivement aux usagers de consulter son comparateur énergie, en accès gratuit, avant de souscrire auprès des majors du gaz et de l’électricité.