Rentrée des consommateurs Les affaires reprennent

Le mois de septembre est synonyme de rentrée pour les associations locales, qui vont à la rencontre des consommateurs.

En ce moment, 109 associations locales (AL) participent à la Rentrée des consommateurs, dans toute la France. Stands lors des forums des associations, des marchés ou autres foires et salons… les sorties s’enchaînent. L’objectif : aller à la rencontre du grand public, lui présenter les actions de l’UFC-Que Choisir et des AL, et le sensibiliser à leurs combats. Les principales thématiques abordées sont en phase avec l’actualité : le Nutri-Score, l’assurance emprunteur (la résiliation infra-annuelle est désormais étendue à tous les contrats) ou encore les fraudes bancaires – affiches et flyers à l’appui. Soit une rentrée en partie sous le signe du pouvoir d’achat en cette période d’inflation. D’autres animations permettent toutefois de retrouver un peu de légèreté, entre conférence, rendez-vous conso ou encore ciné-débat. Renseignez-­vous auprès de l’AL la plus proche.