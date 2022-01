© C. SITTLER/REA SFR À chaque résiliation, sa facture abusive !

Pour télétravailler dans de bonnes conditions, monsieur W. a souscrit, dans la boutique SFR de Lanester (56), un contrat Multi-packs comprenant une box, une ligne fixe et deux mobiles avec engagement. Hélas, il habite en zone blanche ; la couverture réseau s’avère inexistante. De plus, la ligne fixe n’inclut pas les appels illimités comme prévu. Après avoir révisé son offre et obtenu un avoir de 199 €, monsieur W., toujours mécontent, résilie la totalité du pack. Mais l’opérateur refuse l’annulation sans frais pour les forfaits mobiles et lui facture 363 et 365 € au titre de la durée restante d’engagement, plus 457 € pour la ligne fixe. Le client paie cette somme et se tourne vers l’UFC-Que Choisir du Morbihan. Si l’association locale parvient à faire supprimer la facturation des mobiles, il reste encore les 457 €. Une tentative de conciliation échoue. L’affaire s’achève au tribunal judiciaire de Quimper (29), lequel condamne SFR à verser 696 € (soit les frais déjà déboursés plus l’avoir et les mensualités payées abusivement), plus 300 € de dommages et intérêts. L’opérateur semble avoir oublié qu’une zone blanche constitue un motif de résiliation anticipée sans frais !