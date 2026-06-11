La proposition de loi Garot est examinée aujourd’hui par le Sénat. Elle porte une régulation très modérée de l’installation des médecins alors que la France est confrontée à une explosion des déserts médicaux. La santé des consommateurs et consommatrices est aujourd’hui mise en danger par un manque massif de médecins. Ce que l’on sait moins, c’est que les médecins sont très mal répartis sur le territoire. Pour 10 000 habitants, il y a 76 médecins en exercice à Paris quand il y en a seulement 17 dans la Mayenne ou 19 dans le Gers. C’est pourquoi, Que Choisir Ensemble appelle à mieux répartir les médecins par l’instauration de règles minimales d’installation. Retrouvez la tribune que nous avons publiée dans le Monde cette semaine pour revendiquer une meilleure répartition des médecins en France.

Un collectif de citoyens, d’élus et de professionnels de santé dresse le constat, dans une tribune au « Monde », d’une inquiétante dégradation de l’accès aux soins sur une grande partie du territoire et explique les raisons de son soutien à la proposition de loi transpartisane contre les déserts médicaux, qui sera examinée par le Sénat le 11 juin.

Les chiffres sont connus et ne cessent d’augmenter d’année en année : 25,9 millions de patients vivent dans un désert médical, et 6,4 millions n’ont pas de médecin traitant, situation qui perdure au détriment de la mise en place d’une politique de prévention réelle et équitable. En outre, 36 % ont déjà renoncé à se soigner faute de pouvoir obtenir un rendez-vous.

À ce sombre tableau s’ajoute le risque d’une médecine à deux vitesses. Le système actuel n’est, en effet, tenable que pour les usagers qui savent le mieux s’adapter, autrement dit qui ont la capacité d’anticiper et de se déplacer toujours plus loin pour se soigner. Par ailleurs, la politique d’installation des médecins repose désormais sur le volontarisme des seules communes qui disposent des moyens à la fois financiers et logistiques de faire venir des médecins et de mettre à leur disposition un cadre de travail adéquat.​​​​​​