En France, une très large majorité des consommateurs reçoit une eau du robinet « conforme ». Mais cette conformité a un prix : nos rivières et nappes phréatiques sont polluées par des pesticides, nitrates, métaux lourds, perturbateurs endocriniens et PFAS, les « polluants éternels ».

Eau potable : ras-le-bol de payer la pollution des autres !

Pour rendre cette eau potable, les traitements sont toujours plus complexes et plus coûteux. Résultat : plus d’un milliard d’euros par an, pour la seule dépollution des pesticides et des nitrates, payés presque exclusivement par les consommateurs.

Pourtant, 75 % des pollutions en nitrates et 70 % pesticides proviennent du secteur agricole et de nombreux secteurs industriels continuent à déverses des polluants éternels dans l’environnement.

En parallèle, nos factures d’eau ont bondi de 16 % depuis 2023. Et ce n’est qu’un début...

Cette situation est totalement injuste et contraire au principe du pollueur-payeur.

Agir à la source : prévenir plutôt que guérir

Dépolluer ne suffit plus. Il faut empêcher la contamination avant qu’elle n’atteigne nos captages.

Protéger les sources, réduire les pollutions à la source et moderniser les réseaux, c’est assurer une eau saine, durable et abordable pour toutes et tous.

Prévenir la pollution, plutôt que la payer.

Renvoyons la facture de la dépollution aux décideurs !

L’UFC-Que Choisir appelle les consommateurs et consommatrices à un geste fort et symbolique : renvoyer leur facture d’eau aux décideurs pour dénoncer cette injustice et exiger une action efficace à la source.

La dépollution ne doit plus reposer sur les consommateurs, mais sur les véritables responsables.

Enfin, agir à la source, c’est empêcher la pollution avant qu’elle ne coûte plus cher.