#LaGoutteDeTrop Eau potable : ras-le-bol de payer la pollution des autres !
En France, une très large majorité des consommateurs reçoit une eau du robinet « conforme ». Mais cette conformité a un prix : nos rivières et nappes phréatiques sont polluées par des pesticides, nitrates, métaux lourds, perturbateurs endocriniens et PFAS, les « polluants éternels ».
Pour rendre cette eau potable, les traitements sont toujours plus complexes et plus coûteux. Résultat : plus d’un milliard d’euros par an, pour la seule dépollution des pesticides et des nitrates, payés presque exclusivement par les consommateurs.
Pourtant, 75 % des pollutions en nitrates et 70 % pesticides proviennent du secteur agricole et de nombreux secteurs industriels continuent à déverses des polluants éternels dans l’environnement.
En parallèle, nos factures d’eau ont bondi de 16 % depuis 2023. Et ce n’est qu’un début...
Cette situation est totalement injuste et contraire au principe du pollueur-payeur.
Agir à la source : prévenir plutôt que guérir
Dépolluer ne suffit plus. Il faut empêcher la contamination avant qu’elle n’atteigne nos captages.
Protéger les sources, réduire les pollutions à la source et moderniser les réseaux, c’est assurer une eau saine, durable et abordable pour toutes et tous.
Prévenir la pollution, plutôt que la payer.
Renvoyons la facture de la dépollution aux décideurs !
L’UFC-Que Choisir appelle les consommateurs et consommatrices à un geste fort et symbolique : renvoyer leur facture d’eau aux décideurs pour dénoncer cette injustice et exiger une action efficace à la source.
La dépollution ne doit plus reposer sur les consommateurs, mais sur les véritables responsables.
Enfin, agir à la source, c’est empêcher la pollution avant qu’elle ne coûte plus cher.
Je participe à l’action « Retour aux décideurs »
Remplissez ce formulaire pour joindre symboliquement la facture nationale de la dépollution d’eau à celles des milliers de consommateurs qui refusent de payer à la place des pollueurs.
Votre message sera adressé aux décideurs publics pour exiger :
1. L’application effective du principe pollueur-payeur ;
2. La protection des captages et la prévention en amont ;
3. Une eau réellement propre, accessible et durable pour toutes et tous