Qui, aujourd’hui, pourrait se passer de Doctolib ? Pas mal de médecins résistent encore mais les patients, eux, ne sont plus à convaincre, tant la plateforme a facilité la prise de rendez-vous médicaux, ou leur annulation, via Internet. L’Autorité de la concurrence vient de porter une ombre au tableau, en condamnant la « licorne » (start-up valant plus d’un milliard) à une lourde amende : 4,6 millions d’euros, pour abus de position dominante. Doctolib a annoncé faire appel de la décision.

Il est reproché à l’entreprise ses méthodes pour contraindre les médecins à souscrire à ses seuls services, au détriment des autres solutions présentes sur le marché. L’Autorité de la concurrence pointe en particulier les clauses d’exclusivité. Pour contracter avec Doctolib, les professionnels de santé déjà abonnés à une autre interface étaient sommés au préalable de résilier leur engagement. Des pratiques de vente liée ont également été mises en évidence : des médecins souhaitant bénéficier du système de téléconsultation proposé par Doctolib à partir de 2019 étaient tenus de s’abonner également à la plateforme de rendez-vous. Il fallait installer l’agenda « patient » avant de bénéficier, 30 jours plus tard, du dispositif de téléconsultation.

Marché verrouillé

Autre grief, le rachat, en 2018, du principal concurrent, MonDocteur. L’opération de concentration est analysée par l’Autorité de la concurrence comme une façon de verrouiller le marché, tout en éliminant un acteur majeur, ce qui a opportunément permis de relâcher la pression sur les prix. De fait, à l’issue de cette acquisition « prédatrice », Doctolib a gagné 10 000 professionnels, et procédé par la suite à plusieurs augmentations de tarif, plus élevées que celles prévues à l’origine.