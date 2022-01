© merklicht.de - stock.adobe.com Additif alimentaire E466 Des effets néfastes sur le microbiote

Un émulsifiant courant, le carboxyméthyl cellulose de sodium (E466), présent dans de nombreux produits alimentaires industriels, diminue la diversité des bactéries composant la flore intestinale.

Épaississant, gélifiant, stabilisant et agent d’enrobage, le carboxyméthyl cellulose de sodium (CMC) est un additif alimentaire que l’on trouve dans un très grand nombre de produits alimentaires industriels sous le code E466. Des études effectuées sur la souris montraient qu’il avait des effets néfastes, provoquant des modifications délétères de la flore intestinale (microbiote) et une inflammation du côlon. Ces soupçons sont confirmés par une étude menée chez l’homme cette fois et publiée récemment (1). Durant cette expérimentation, des volontaires en bonne santé ont été répartis en deux groupes dont les repas étaient soigneusement contrôlés : la nourriture du premier groupe était largement additionnée de CMC, la nourriture du second groupe était exactement la même mais sans CMC.

Chez les participants ayant consommé du CMC, les chercheurs ont observé une modification de la flore intestinale, avec une moindre diversité au sein des bactéries. A été observée par exemple, une diminution nette des Faecalibacterium prausnitzii, des bactéries dont la présence est corrélée à une bonne santé et une moindre inflammation. Au niveau des substances produites par les bactéries (métabolites), une raréfaction est également constatée, notamment des acides gras à chaînes courtes, des composés que l’on pense bénéfiques pour la santé. Fait intéressant, les mêmes analyses, faites sur les mêmes personnes un mois environ après l’arrêt du CMC, ont montré un retour à la normale. Enfin, sur le plan clinique, une légère augmentation de l’inconfort abdominal était aussi rapportée.

L’étude était courte (11 jours) avec des doses élevées d’additif (15 g/j), ce qui ne correspond pas à notre exposition qui est plutôt de longue durée et à plus faible dose. Mais ses résultats confortent le classement du CMC dans la catégorie « peu recommandable » de la base des additifs de Que Choisir. Ceux qui souhaitent éviter le carboxyméthyl cellulose et ses dérivés pourront les repérer dans la liste des ingrédients sous les codes E466, E468 et E469.

(1) Publiée dans la revue médicale officielle de l'Association américaine de gastro-entérologie Gastroenterology, 14/12/21.