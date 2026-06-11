Alors que la Coupe du monde 2026 de football débute aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les opérateurs de paris sportifs se préparent à un afflux record de joueurs. Plus de 40 % des Français qui suivront la compétition envisagent de parier. Pour la première fois lors d’une compétition sportive, le montant total des mises devrait dépasser le milliard d’euros. Or, selon une récente étude, quelque 600 000 personnes présentent déjà des comportements de jeu dits « excessifs ». Le secteur prospère de plus en plus grâce à eux.​​​​​

L’essentiel La Coupe du monde de football se joue dans un format inédit, avec 104 matchs programmés en cinq semaines et demie.

Plus de 40 % des téléspectateurs parieront sur les résultats de cette compétition et les mises devraient atteindre 1,2 milliard d’euros.

L’addiction aux jeux d’argent se diffuse rapidement avec 600 000 Français ayant un comportement de jeu qualifié d’« excessif » par l’Autorité nationale des jeux (ANJ).

La Coupe du monde de football se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Elle se joue dans un nouveau format, avec bien plus d’équipes (48 contre 32 lors des précédentes éditions) et de matchs (104 matchs contre 64). De quoi multiplier les retransmissions... et les occasions de parier.

Libéralisé en 2010, le marché français des jeux d’argent vit ses plus belles années. Depuis 2019, l’activité progresse d'environ 12 % par an. Le marché est aujourd'hui dominé par quelques grands acteurs tels que Winamax, Betclic ou Unibet (anciennement Parions Sport en ligne). Le mastodonte britannique du secteur (120 millions de clients à travers le monde), Bet365, les a rejoints fin mai.

Pour ces opérateurs de paris sportifs, la Coupe du monde est le rendez-vous à ne pas manquer : cette grand-messe du ballon rond est de loin l'événement qui génère le plus de paris et attire le plus de nouveaux joueurs. Ainsi, lors de la Coupe du monde 2022, 177 000 Français ont ouvert un compte. L'édition 2026 s'annonce historique. Quelques chiffres permettent de prendre la mesure du phénomène.

57 % des Français vont suivre la Coupe du monde de football. C’est ce qui ressort d’un récent sondage commandé par l’Autorité nationale des jeux (ANJ) (1). Un niveau jamais atteint lors des précédentes compétitions, qu’il s’agisse de l’Euro 2024 (55 %) ou de la Coupe du monde 2022 (38 %). Bref, jamais une compétition de football n'avait suscité autant d’intérêt.

41 % des spectateurs de la Coupe du monde veulent parier, selon ce sondage. Plus précisément, 49 % des hommes et 29 % des femmes ont répondu par l’affirmative à la question « Envisagez-vous de parier de l’argent sur les résultats des rencontres de la Coupe du monde de football sur des sites et applications de paris sportifs ou en points de vente ? ». Ce sont les 18-24 ans (52 %) et les 25-34 ans (54 %) qui sont les plus disposés à jouer de l’argent. Notons aussi que 30 % des parieurs prévoient de dépenser plus d’argent que par le passé.

Une mise record de 1,2 milliard d’euros ! C’est ce qui pourrait être mis sur la table par les fans de foot français, selon une récente étude de l’Autorité nationale des jeux. Cela constituerait un record absolu. Pour mémoire, lors de la Coupe du monde de 2022, les Français avaient misé 597 millions d’euros. À titre de comparaison, les Jeux olympiques de 2024 n’avaient généré que 342 millions d’euros de mises.

« Le parcours de l’équipe de France sera néanmoins déterminant sur le montant des enjeux », note l’ANJ. Car, comme nous le relations dans une récente enquête sur les paris sportifs, le phénomène se répète lors de chaque grande compétition entre équipes nationales de foot : plus les Bleus avancent dans le tableau, plus les compteurs s’affolent. Ainsi, en 2022, la finale haletante perdue aux tirs au but face à l’Argentine avait battu tous les records avec 53,9 millions d’euros misés !

Miser pour pimenter sa soirée de foot peut sembler anodin. Mais attention, justement, à ne pas trop se prendre au jeu. Car les jeux d’argent peuvent rendre dépendant. Et les joueurs qui perdent le contrôle de leur pratique sont beaucoup plus nombreux qu'on ne l'imagine.

600 000 joueurs « excessifs » détectés par l’Autorité nationale des jeux. Le gendarme du secteur a mis au point un algorithme permettant de classer les joueurs selon plusieurs profils : jeu récréatif, risque modéré, joueur excessif et joueur manifestement excessif.

En appliquant cet outil aux données transmises par les opérateurs, l’ANJ conclut à l’existence de « 600 000 joueurs ayant une forte probabilité d’être excessifs, soit 8,7 % de la population totale des joueurs sur compte ». Un chiffre en forte hausse : ils n’étaient que 390 000 au début de l’année 2023. « Si l’augmentation tendancielle de ce nombre depuis 2023 est vraisemblablement due à la croissance globale du marché, elle n’explique pas tout, car le nombre de joueurs excessifs a augmenté plus vite que le nombre de joueurs », souligne l’autorité.

Problème : la loi oblige les opérateurs à détecter les joueurs excessifs et à mettre en place des dispositifs d’accompagnement. Pourtant, ils n’en identifient que 89 000, un niveau que l’ANJ juge « insuffisant ». Pourquoi un tel écart ? Peut-être parce que ces joueurs ont un rôle central dans leur modèle économique…

60 % du business grâce aux joueurs « excessifs ». L’étude de l’ANJ vient confirmer ce que plusieurs travaux laissaient déjà entrevoir : le secteur des jeux d’argent dépend fortement des joueurs les plus à risque. Selon le régulateur, « ces joueurs ont généré 1,2 milliard d’euros » de produit brut des jeux (l’équivalent du chiffre d’affaires du secteur). Cela représente 60 % de leur produit brut des jeux, contre 54,9 % en 2023. En résumé, leur business dépend de plus en plus de ce type de joueurs. Un constat d'autant plus embarrassant que l'ANJ demande depuis plusieurs années aux opérateurs de faire tout l’inverse.