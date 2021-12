© Euro NCAP Crash tests voitures électriques Déconvenues pour la Renault Zoe et la Dacia Spring

Passées par l’évaluation de l’organisme de crash test Euro NCAP, les voitures électriques du groupe Renault, la Zoe et la Dacia Spring, accusent des résultats médiocres.

© Euro NCAP La Dacia Spring ne récolte qu’une étoile aux crash tests.

Dérivée des Renault City K-ZE commercialisée en Chine et Kwid vendue en Inde et au Brésil, la nouvelle citadine low cost 100 % électrique Dacia Spring est proposée à un prix défiant toute concurrence (à partir de 16 990 € hors bonus écologique). Mais pour ce faire, le constructeur a fait l’impasse sur de nombreux équipements de sécurité et d’aide à la conduite. Résultat : 1 seule étoile aux crash tests Euro NCAP. L’organisme fustige le constructeur en indiquant qu’avec la Spring, les « maîtres de l'ingénierie frugale » ont lancé un produit qui va au-delà de la simplicité. Il ajoute que ses performances dans les tests de collision sont « carrément problématiques », avec un risque élevé de blessures mortelles pour la poitrine du conducteur et la tête du passager arrière lors des tests de collision frontale. De même, la protection thoracique s’avère marginale en cas de collision latérale. « Les performances médiocres en cas de collision et la mauvaise technologie d'évitement des collisions ne donnent qu’une étoile à la Dacia Spring », précise l’Euro NCAP. Le constructeur, qui subit pour la deuxième fois un mauvais score après celui du Duster commercialisé au Brésil (0 étoile), n’a pas réagi à nos sollicitations.

© Euro NCAP Les résultats complets de la Dacia Spring.

De 5 à 0 étoile pour la Zoe

De son côté, Renault dit « prendre acte des résultats publiés par l’Euro NCAP suite aux tests spécifiques menés sur la Zoe e-Tech Electric selon le protocole mis en place en 2020 ». Mais affirme que « c’est un véhicule sûr, qui répond à toutes les normes de sécurité réglementaires ». Et assure que « Renault améliore continuellement son offre afin de se conformer aux réglementations applicables là où ses véhicules sont vendus ».

© Euro NCAP Pas la moindre étoile aux crash tests pour la Renault Zoe.

Le constructeur justifie en partie cet échec sur la dernière version de sa Zoe par l’évolution constante des normes qui « deviennent de plus en plus strictes dans tous les domaines, notamment en matière de sécurité ». Renault indique que sa Zoe, commercialisée en 2013, a reçu 5 étoiles avec le protocole Euro NCAP en vigueur à cette époque, et qui a subi 5 modifications depuis. Dès lors, avec le même équipement, un modèle peut perdre jusqu'à 2 étoiles à chaque changement de protocole. Même l’ajout d’équipements de sécurité et d’aide à la conduite (freinage automatique d'urgence avec détection des piétons et des cyclistes, alerte de franchissement de ligne et assistance au maintien dans la voie) n’a donc pas suffi à remettre la Zoe à niveau pour compenser ces durcissements de tests. Il faut dire que certains de ces équipements ne sont disponibles qu’en option ce qui ne permet alors pas à la voiture de réaliser un bon score dans la catégorie « aide à la sécurité » où elle n’obtient que 14 %. C’est d’ailleurs ce piètre résultat qui l’empêche d’obtenir la moindre étoile.

© Euro NCAP Les résultats complets de la Renault Zoe.

Des voitures vertes à bas prix aux dépens de la sécurité

Ce résultat est d’autant plus décevant que le groupe Renault a longtemps été à la pointe en matière de sécurité. « Autrefois, Renault était synonyme de sécurité. La Laguna a été la première voiture à obtenir 5 étoiles, en 2001. Mais la sécurité est devenue un dommage collatéral dans la transition du groupe vers les voitures électriques. Il y a quelques mois à peine, Dacia affirmait que la sécurité des passagers de leurs voitures était toujours améliorée. Ce n'est clairement pas le cas, regrette Michiel van Ratingen, le secrétaire général de l’Euro NCAP. Non seulement ces voitures n'offrent pas de série une sécurité active appréciable, mais leur protection des occupants est également pire que n'importe quel véhicule que nous avons vu depuis de nombreuses années. Il est cynique d'offrir au consommateur une voiture verte abordable si cela se fait au prix d'un risque de blessure plus élevé en cas d'accident ». Et de conclure que « d'autres voitures, comme la Fiat 500e, récemment récompensée de 5 étoiles au Green NCAP, montrent que la sécurité n'a pas besoin d'être sacrifiée vis-à-vis de la propreté environnementale ».

Vidéo du crash test de la Renault Zoe



Vidéo du crash test de la Dacia Spring