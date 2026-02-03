Les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) ont été actualisés, comme chaque année, au 1 er février. En option de base et en option heures pleines/heures creuses, les tarifs baissent légèrement. En revanche, c’est l’inverse pour l’offre Tempo.

L’essentiel Une hausse à contre-courant Contrairement aux options de base et heures pleines/heures creuses dont les tarifs ont légèrement baissé au 1 er février, l’option Tempo subit une augmentation généralisée de ses prix.

Coup dur pour les quelque 900 000 abonnés à l’offre Tempo. Si les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) ont légèrement baissé au 1er février, ce n’est vrai que pour les options de base et heures pleines/heures creuses. La troisième option, elle, augmente.

Pour rappel, le TRVE est l’offre de fourniture d’électricité proposée obligatoirement par les fournisseurs historiques, à l’instar d’EDF qui le fait via son tarif bleu. La particularité de ce TRVE est que ses prix sont encadrés par l’État. Ils évoluent deux fois par an, au 1er février et au 1er août, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), instance chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés de l’énergie, qui le recalcule ainsi avant chacune de ces deux échéances.

Près de 20 millions de clients résidentiels sont encore abonnés au TRVE, selon la CRE. La majorité en option de base ‒ un seul prix du kilowattheure (kWh) quel que soit le moment de la journée ‒ ou en option heures pleines/heures creuses (HP/HC).

Dans l’option HP/HC, il faut jongler entre deux tarifs : élevé durant les 16 h pleines, bas en heures creuses, soit les 8 h restantes. L’idée est d’inciter au maximum les foyers qui y souscrivent à reporter leurs consommations électriques sur ces heures creuses placées principalement la nuit (mais de plus en plus l’après-midi), soit au moment où la production d’électricité est bien supérieure à la demande.

Les tarifs de l’option Tempo tombés trop bas ?

À ces deux possibilités, qu’on retrouve dans la quasi-totalité des offres des fournisseurs alternatifs, le TRVE en ajoute une troisième. C’est l’option Tempo, qui pousse plus loin encore cette volonté de contribuer à l’équilibre du réseau électrique en favorisant le report des consommations au moment où la demande nationale d’électricité est la plus faible.

Dans Tempo, la journée est, ici aussi, partagée entre les heures pleines (HP) et les heures creuses (HC). Mais en plus, l’année est elle-même découpée en 3 catégories :

300 jours bleus caractérisés par des prix du kWh très bas ;

caractérisés par des prix du kWh très bas ; 43 jours blancs , au cours desquels les tarifs grimpent tout en restant compétitifs par rapport aux options de base ou HP/HC ;

, au cours desquels les tarifs grimpent tout en restant compétitifs par rapport aux options de base ou HP/HC ; 22 jours rouges, placés entre le 1er novembre et le 31 mars. Ils correspondent aux jours de plus fortes tensions sur le réseau. Les prix deviennent alors exorbitants en heures pleines. Dans l’ancienne grille tarifaire, en vigueur jusqu’au 31 janvier dernier, ils grimpaient ainsi à 64,68 cts d’euro le kWh.

Même en tenant compte de ce tarif dissuasif durant ces 22 jours rouges, l’offre Tempo restait au global très intéressante, compte tenu des prix du kWh avantageux pratiqués le reste de l’année.

Signe que ça commençait à se savoir, le nombre d’abonnés à cette option avait grimpé en flèche, passant de 200 000 en 2022 à près de 900 000 aujourd’hui. La CRE siffle la fin de cette parenthèse enchantée. Dans sa proposition d’actualisation des TRVE, publiée mi-janvier, l’instance estime « nécessaire de s’assurer que la structure de cette option ne s’écarte pas significativement de l’empilement des coûts ». En clair : les tarifs de cette option étaient devenus trop bas par rapport aux coûts réels d’approvisionnement sur les marchés.

En hausse partout… et surtout en jours rouges

Le rattrapage avait déjà commencé en 2025, il s’est encore accéléré au 1er février.

La hausse est notamment salée les jours rouges, où le prix du kWh, déjà très élevé en heures pleines, est passé :

de 64,68 cts d’euro à 70,60 cts d’euro en HP (+9 %) ;

de 14,60 cts d’euro à 15,75 cts d’euro en HC (+7,8 %).

Le reste de l’année n’est pas non plus épargné. Ainsi, les jours bleus, les prix du kWh passent :

de 14,94 cts d’euro à 16,12 cts d’euro en HP (+8 %) ;

de 12,32 cts d’euro à 13,25 cts d’euro en HC (+7,5 %).

Quant aux jours blancs, ils augmentent :

de 17,30 cts d’euro à 18,71 cts d’euro en HP (+8 %) ;

de 13,91 cts d’euro à 14,99 cts d’euro en HC (+7,7 %).

Concernant l’abonnement – la part fixe de la facture ‒, les prix restent globalement stables.

L’option Tempo reste tout de même attractive. Lors des 300 jours bleus et 43 jours blancs, les prix du kWh restent bien plus bas que ceux pratiqués aux deux autres options du TRVE (base ou HP/HC). Tout l’enjeu porte donc sur ces 22 jours rouges et cette possibilité que vous avez ou non de ne pas consommer, ou le moins possible, pendant ces 16 h durant lesquelles le tarif grimpe à 70,60 cts d’euro. À vos calculettes.