Si le projet de loi de financement de la Sécurité sociale actuellement en discussion au Parlement est adopté tel quel par nos représentants, la facture risque de s’alourdir considérablement pour les usagers du système de soins. Car les participations forfaitaires et franchises, qui s’appliquent respectivement depuis 2004 et 2008 suite à la dernière grande réforme de l’assurance maladie, vont s’étendre à des actes et produits jusqu’alors épargnés. Ainsi, il est prévu que les chirurgiens-dentistes entrent à l’avenir dans le champ d’application des participations forfaitaires. Concrètement, une consultation chez le dentiste occasionnerait, comme chez le généraliste ou le cardiologue, un prélèvement de 2 €. Et si une radio ou un détartrage sont réalisés lors des soins, 2 € seraient facturés en plus pour chacun de ces actes. Bien entendu, ni l’Assurance maladie ni la complémentaire santé ne couvriraient ces montants : c’est l’objectif de ces participations que de n’être pas remboursées. Même les personnes bénéficiant du dispositif d’affectation de longue durée (ALD), dont les soins sont pris en charge à 100 % par la Sécu, paient les franchises.

Même chose pour les dispositifs médicaux, à savoir les audioprothèses, lunettes, béquilles, etc. : jusqu’ici exonérés des franchises prises sur chaque boîte de médicament, acte paramédical ou transport sanitaire, ils seraient concernés par la retenue de 1 €.

De 2 à 4 € pour une consultation médicale

Du moins dans l’hypothèse où le montant actuel, déjà passé de 0,50 € à 1 € il y a un an et demi, ne changerait pas. Il est permis de douter d’un statu quo, le gouvernement ayant déjà annoncé son intention de doubler le montant de toutes les franchises et participations forfaitaires, par voie de décret. Une consultation médicale ferait de ce fait l’objet d’un paiement de 4 €, la délivrance d’une boîte de médicaments, de 2 €. Au passage, les plafonds annuels au-delà desquels les franchises et participations cessent de s’appliquer doubleraient également, passant de 50 € aujourd’hui à 100 €. Notons aussi qu’un nouveau « compte » serait ouvert pour les seuls transports sanitaires, avec un plafond spécifique.

En somme, tous les leviers sont actionnés pour augmenter la participation directe des malades au coût de leurs soins, au prétexte d’une responsabilisation dont l’efficacité reste à prouver. Dans un contexte où les complémentaires santé appliquent, chaque année, de nouvelles hausses sur leurs contrats, ce serait un coup dur. L’UFC-Que Choisir s’oppose au doublement des franchises et de leur plafond, et a demandé aux parlementaires de ne pas voter les propositions étendant les franchises aux dentistes et dispositifs médicaux.