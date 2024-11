La baisse n’aura été que de courte durée. Le prix repère de vente de gaz naturel (PRVG) pour les consommateurs résidentiels, que publie chaque mois la Commission de régulation de l’énergie (CRE), repart à la hausse en décembre.

Si le prix de l’abonnement reste stable depuis juillet ‒ il est de 114,30 € par an en cuisson/eau chaude et de 277 € par an en chauffage ‒, le prix du kilowattheure (kWh) augmente bel et bien. Pour les clients raccordés au réseau de distribution exploité par GRDF (95 % des clients résidentiels), le prix repère moyen TTC par kWh sera de 0,14135 € le mois prochain, pour un usage cuisson/eau chaude uniquement et de 0,11237 € pour un usage chauffage, soit des hausses respectives de 2,2 % et 2,8 %.

Juste une pause en novembre

Pour rappel, en novembre, ce même prix repère moyen TTC était respectivement de 0,13839 € et 0,10932 €. Il était alors en légère baisse, de 1 %, par rapport à octobre. La conséquence d’une stabilisation des prix sur les marchés de gros ‒ la place boursière du gaz naturel ‒, en raison notamment d’une demande internationale modérée.

Certes, on reste en dessous des prix du mégawattheure atteints au plus fort de la crise de l’énergie… Tout de même, alors qu’il baissait depuis janvier 2024, le prix repère de vente de gaz naturel (PRVG) est globalement sur une pente ascendante. La hausse avait notamment été marquée en juillet, en raison d’une envolée des prix à cette période sur les marchés de gros mais aussi et surtout par une augmentation du tarif des réseaux de distribution de gaz naturel (ATRD) que paient tous les fournisseurs pour l’utilisation qu’ils font des infrastructures gazières (transport, stockage, distribution).

Ce redémarrage à la hausse du PRVG en décembre illustre une nouvelle fois la volatilité actuelle des cours du gaz naturel, notamment dans un contexte international tendu où l’approvisionnement en cette énergie reste délicat.

Une boussole pour comparer les offres de gaz

Pour rappel, depuis que les tarifs réglementés du gaz ont pris fin, en juin 2023, la CRE publie chaque mois son prix repère de vente de gaz. Ce PRVG est publié à titre indicatif, pour permettre aux particuliers de comparer les offres de fourniture sur le marché et n’est pas une offre de fourniture en soi. Les fournisseurs sont libres de suivre ou non ce prix repère et de fixer leur niveau de marge. À noter tout de même que sur la trentaine d’offres de gaz proposées actuellement aux consommateurs résidentiels, une dizaine sont indexées sur ce PRVG évoluant comme lui, à la baisse ou à la hausse. Leurs abonnés verront alors leur prix du kWh augmenter en décembre.

Quoi qu’il en soit, il est important de comparer ces différentes offres via les comparateurs indépendants comme celui de Que Choisir. Mais aussi de regarder dans le détail les fiches descriptives des offres, en particulier les conditions de révision des prix prévus dans les contrats. Et, jusqu’au 31 décembre, l’UFC-Que Choisir propose, via sa filiale SAS Que Choisir, un achat groupé de gaz avec une offre à tarifs fixes sur 2 ans. Alors que cette offre lauréate est déjà la plus compétitive du marché en novembre, elle devrait permettre, avec la hausse du prix repère de décembre, de réaliser d’encore plus importantes économies. Cette offre est disponible sur www.quechoisirensemble.fr.