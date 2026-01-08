L'exonération d'impôt sur le revenu pour les pourboires a pris fin le 1 er janvier 2026, car la nouvelle loi de finances n'a pas encore été promulguée.

janvier 2026, car la nouvelle loi de finances n'a pas encore été promulguée. Le gouvernement prévoit d'intégrer la prolongation de l'exonération dans la future loi de finances (attendue pour février 2026), avec un effet rétroactif couvrant toutes les sommes perçues depuis le début de l'année.

Depuis le 1er janvier 2022, les pourboires versés aux salariés des établissements commerciaux en contact avec la clientèle (cafés, hôtels, restaurants, etc.) sont exonérés d’impôt sur le revenu (et de cotisations sociales) si leur rémunération mensuelle ne dépasse pas 1,6 Smic (soit 2 882,82 € en 2025). La mesure s’applique que les pourboires soient versés en espèces ou par carte bancaire, directement aux salariés ou à l’employeur qui les reverse à ces derniers. Elle concerne les sommes remises en plus de la note présentée aux clients, pas celles dénommées « pourcentage-service » qui sont automatiquement incluses dans la note. Elle ne profite qu’aux salariés, pas aux travailleurs indépendants qui peuvent toucher des pourboires, tels que les conducteurs de taxis par exemple.

Défaut de loi de finances

Cette exonération devait disparaître le 31 décembre 2025 mais les députés et les sénateurs avaient prévu de la prolonger dans le cadre de la loi de finances pour 2026. Cette loi n’ayant toutefois pas encore été promulguée, l’exonération a bien disparu fin 2025 et les pourboires perçus depuis le 1er janvier 2026 redeviennent des revenus imposables pour tous les salariés, y compris ceux qui sont faiblement rémunérés. En conséquence, les employeurs doivent normalement procéder à une retenue à la source sur ces sommes, comme sur le salaire versé à leurs employés, au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Bon à savoir En pratique, les pourboires versés directement en espèces aux salariés ne sont quasiment jamais déclarés et jamais imposés (et rarement soumis aux cotisations). En revanche, les pourboires versés par carte bancaire sont automatiquement intégrés au chiffre d'affaires de l’employeur et ils ne peuvent pas échapper au fisc (ni à l’Urssaf). Ce sont ces derniers qui sont concrètement visés par le dispositif d’exonération en vigueur depuis 2022.

Exclusion temporaire de l’impôt à la source

Les débats sur la loi de finances pour 2026 doivent reprendre le 8 janvier et le gouvernement espère pouvoir la promulguer au Journal officiel en février au plus tard. Le texte intégrera la prorogation de l’exonération des pourboires souhaitée par les parlementaires, et il devrait prévoir une application rétroactive de la mesure aux sommes perçues à compter du 1er janvier 2026. En attendant son vote, l’administration fiscale a décidé d’exclure du prélèvement à la source les pourboires versés aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas 1,6 Smic entre le 1er janvier 2026 et la date de promulgation de la loi de finances, afin qu’ils ne soient pas pénalisés par ce retard législatif. Elle a fait paraître une actualité en ce sens au Bulletin officiel des impôts (1) le 29 décembre dernier, à destination des employeurs.

Bon à savoir L’exonération d’impôt applicable entre 2022 et 2025 à la prise en charge facultative par l’employeur des frais d’abonnement aux transports publics de ses salariés devrait aussi être reconduite en 2026. Cette prise en charge facultative (25 % du prix de l’abonnement au maximum) est également exclue du prélèvement à la source jusqu’à la promulgation de la loi de finances.