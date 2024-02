Le match drives/magasins - Des prix similaires, sauf pour Casino

Vaut-il mieux faire ses courses en ligne ou en grande surface pour payer moins cher ? Au sein d’une même enseigne, il n’y a pas de différence notable. Sauf chez Casino, qui affiche des tarifs nettement plus élevés dans ses supers et hypers que pour ses drives.

Les enquêteurs de l’UFC-Que Choisir sont allés relever les prix d’une série de produits dans 1 304 magasins des principales enseignes, du 23 septembre au 7 octobre 2023, afin de les comparer à leurs tarifs sur les drives. Pour tous les distributeurs, à l’exception de Casino, l’écart moyen de prix entre un magasin physique et son drive est compris entre -1 % et 1 %. Ces écarts ne sont pas significatifs, et confirment qu’il n’y a pas de différence entre les deux options.

Une exception, le groupe Casino, seule enseigne à mener une politique de prix différenciée, avec une facture globale plus élevée de 17 % en magasin. Interrogé, Casino confirme : « En effet, il y a une différence tarifaire entre e-commerce et magasins, même si elle tend à se réduire. » Le distributeur estime qu’elle est « moins importante » que celle que nous avons relevée, « de l’ordre de 9 % en hypermarché » et avec « un écart moyen de 15 % en supermarché ». Il précise également que « les prix sont uniques sur le e-commerce pour tous [nos] magasins provinciaux (hors Casino+ et hors région parisienne) ».

Si un magasin et son drive associé pratiquent les mêmes tarifs, il y a en revanche des différences notables entre les enseignes (Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Auchan…) d’une même zone, mais aussi entre les magasins d’une même enseigne, selon les régions où ils sont situés. Référez-vous à notre comparateur des supermarchés drives pour y voir clair, sachant que les prix en magasin seront similaires, sauf pour Casino.