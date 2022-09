© chezswitch.fr Offre d’électricité Switch Un jeu concours pour gagner une ristourne !

C’est pour le moins original, la marque Switch propose de gagner une offre d’électricité à prix réduit lors d’un jeu concours. Il ne s’agit pas d’une offre classique mais plutôt d’une loterie dont certaines offres peuvent revenir très chères.

Sur le site chezswitch.fr, l’offre peut sembler alléchante ou au contraire attiser la méfiance, selon sa tournure d’esprit. En tout cas, elle annonce une « réduction de votre facture d’électricité de 7 à 77 % », tout en précisant en petits caractères « places limitées ».

En ces temps de prix exorbitants de l’électricité sur les marchés de gros, une telle réduction paraît impossible. À Que Choisir, nous avons donc regardé ce Switch sorti de nulle part avec attention. Première surprise, il n’est pas référencé comme fournisseur d’électricité par la CRE, la Commission de régulation de l’énergie. En revanche, sous le nom de Sagiterre, il a un contrat avec Enedis et il est en partenariat avec Eni. Il commercialise également des forfaits mobiles en partenariat avec SFR.

Second élément, les candidats doivent d’abord souscrire et payer deux mensualités d’avance pour avoir le droit de participer à un jeu concours qui leur dira s’ils ont droit à une réduction, et de combien.

Le site explique que « la remise a été préalablement définie par un huissier de justice par tranche en rapport à votre ordre d’arrivée à la souscription de notre offre ». Et il précise que « vous ne pourrez faire qu’une seule fois le parcours ».

Autant dire que ça ressemble plus à un jeu de hasard qu’à une offre d’énergie.

© chezswitch.fr Switch tente d’appâter le chaland avec une réduction allant jusqu’à 77 %.

Tarifs exorbitants

Mais avant un gain éventuel, souscrire chez Switch coûte extrêmement cher au vu des grilles tarifaires qui figurent sur son site.

D’une part avec les offres en tarification dynamique. Switch a inventé un prix dynamique à -10 % (offre web) ou -5 % (offre classique) sur « le tarif réglementé variable hors taxes »… qui n’existe pas. La vérité figure dans la fiche d’information précontractuelle que peu de gens lisent, ces offres-là sont indexées « sur le prix du kWh HT du marché de l’électricité opéré par Epex Spot SE », c’est-à-dire sur le marché de gros où les prix devenus prohibitifs ne cessent de continuer à flamber.

D’autre part avec les offres à prix fixe sur un an, car leur coût du kWh est inabordable face à celui du tarif réglementé d’EDF.

Dans tous les cas, il faudrait donc gagner une sacrée ristourne au tirage pour que l’offre soit plus intéressante que le tarif règlementé d’EDF.