Prix du gaz (2021)

Un prix du gaz en hausse de 10 % ce mois de juillet, du jamais vu depuis longtemps ! C’est en grande partie dû à la reprise économique mondiale, après un effondrement des tarifs pendant la crise du Covid.

Il y a un peu plus d’un an, en plein cœur du premier confinement, Que Choisir incitait fortement les consommateurs à profiter de la chute des prix du gaz pour passer en offre à prix fixe. À ce moment, le coronavirus avait bloqué l’économie mondiale, la demande en gaz s’était effondrée alors que les stocks se trouvaient au plus haut, les prix avaient fortement baissé. En avril 2020, pour un logement chauffé au gaz, le kilowattheure coûtait seulement 4,81 centimes en zone 2. Il était même descendu à 4,58 centimes en juin et juillet.

Une augmentation hors période de chauffe

Depuis, il n’a fait que remonter pour atteindre 5,86 centimes le mois dernier, et 6,44 centimes ce 1er juillet, soit le niveau atteint lors du dernier pic tarifaire, au cours de l’hiver 2018-2019.

Cette fois, le choc intervient en plein été, hors période de chauffe. C’est moins grave dans l’immédiat, les besoins en gaz des consommateurs étant réduits. Toute la question est de savoir si cette hausse va se poursuivre.

Un contexte haussier

Outre la demande mondiale élevée du fait du redémarrage de l’économie, les stocks européens de gaz sont très entamés suite à un hiver rude et un printemps maussade, d’autant qu’ils ont coïncidé avec le télétravail qui a accru le besoin de chauffage. De plus, les importations de gaz norvégien ont diminué en raison des opérations de maintenance en mer du Nord et les tensions avec la Russie ne facilitent pas l’accès à son gaz. Enfin, les fameux certificats d’économie d’énergie (CEE) censés aider les ménages à faire des travaux d’économie d’énergie sont financés par eux-mêmes à travers l’augmentation de leurs factures de gaz, d’électricité, de fioul et de leurs achats de carburants ! Autant de circonstances qui n’incitent guère à l’optimisme pour les mois à venir.

Qui est concerné ?

Cette hausse concerne le tarif réglementé d’Engie ainsi que toutes les offres des fournisseurs de gaz qui sont en prix indexé. Seuls les consommateurs ayant opté pour une offre à prix fixe ne sont pas impactés.