Affichages en rayon, messages en ligne, alertes personnalisées : les canaux pour informer les consommateurs en cas de rappel d’un produit ne manquent pas. Leur efficacité, en revanche, reste d’une efficacité inégale et souvent limitée.

En cas de rappel, l’information, c’est le nerf de la guerre. Dès lors que des produits dangereux ont été vendus, il devient impératif d’éviter qu’ils ne soient consommés ou utilisés. Cependant, les modalités choisies pour faire passer les messages ne donnent jamais entière satisfaction.

En grandes surfaces

Généralement, l’information y est présente. Mais les gérants ont le choix des moyens à mettre en œuvre et, pour les alertes alimentaires, les autorités privilégient l’affichage au niveau du rayon concerné. Par ricochet, cette pratique s’étend souvent aux autres familles de produits.

Or, s’il arrive que l’on retourne régulièrement dans le même linéaire (les laits infantiles en sont un bon exemple), la fréquentation de certains autres est beaucoup plus épisodique (jouets, ustensiles, outils, certains produits alimentaires, etc.). Dès lors, un panneau en caisse serait plus pertinent. C’est rarement le cas, malheureusement.

Dans les plus petits magasins

La formation des gérants n’est pas toujours aussi pointue, et le turnover du personnel n’arrange rien. Le respect des campagnes de rappel y est aléatoire, comme nous avons pu le constater. Ne parlons pas des marchés… Les pharmacies ne donnent pas non plus l’exemple. Elles ont été mises en cause dans la récente affaire des laits infantiles contaminés. Et, lors d’un coup de sonde au sujet de compléments alimentaires dangereux (à base de Garcinia cambogia), nous n’y avions pas repéré la moindre affiche. Pire, nous avions pu en acheter sans encombre dans une officine.

→ Lire notre enquête : Laits bébé, fromages, voitures, jouets - Trop de produits dangereux

Sur les plateformes marchandes

Elles font partie des mauvais élèves, même celles des grandes enseignes. La rubrique « Rappels » est perdue au fin fond du site, au milieu d’une multitude d’autres, probablement peu consultées. C’est là qu’il fallait aller ces derniers temps pour apprendre, par exemple, qu’une lessive Carrefour comportait « un risque grave de brûlure de la peau », ou que des charcuteries contaminées par la listéria avaient fait plusieurs victimes.

Au mieux, lors d’une crise majeure comme celle, récente, des laits infantiles, on trouve un bandeau en haut de la page d’accueil, qu’on peut facilement louper si on ne le recherche pas. Un pop-up qui s’ouvrirait lors de la consultation de chaque famille de produits concernée par un rappel serait beaucoup plus efficace.

Par le contact direct avec les clients

Les détenteurs de cartes de fidélité sont censés recevoir les alertes sur les produits qu’ils ont achetés. Par ailleurs, lorsqu’on réclame une facture pour un gros équipement, les commerçants demandent souvent une adresse électronique qui peut aussi servir à prévenir les consommateurs. Des canaux efficaces à condition qu’ils soient systématiquement utilisés.

Via le site Rappel Conso (Rappel.conso.gouv.fr)

Si Rappel Conso a le mérite d’exister, il reste peu utile au jour le jour. Qui va s’astreindre à le consulter quotidiennement ? On peut s’y rendre en cas d’alerte publiée, par exemple, par les médias, mais il n’est pas toujours sans reproche. Ainsi, lors des récents rappels de laits infantiles, un parent inquiet ayant acheté une boîte de Babybio, et qui aurait tapé « laits bébés », n’aurait pas trouvé cette marque dans la liste des produits concernés. Il fallait entrer « aliments bébés » !

Tout aussi gênant, certaines fiches montrent d’emblée la photo d’un seul article, alors que plusieurs autres font aussi l’objet du rappel. On peut être faussement rassuré si on ne remarque pas que des visuels différents sont disponibles via un clic.