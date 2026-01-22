Après Nestlé, c’est désormais Lactalis qui procède au rappel de plusieurs lots de laits de marque Picot 1 er et 2 e âge, après avoir détecté des « traces » de la toxine incriminée (céréulide). Quant à Danone, le groupe a vu ses produits bloqués par les douanes de Singapour, mais il ne fait pas l’objet d’alerte en France à ce jour.

Lactalis procède à son tour à des rappels pour ses laits Picot

En résumé Nouveau rappel de laits infantiles Après Nestlé, le groupe Lactalis rappelle à son tour 6 lots de laits infantiles de la marque Picot (1 er et 2 e âge) suite à la détection de la toxine céréulide.

Après Nestlé, le groupe Lactalis rappelle à son tour 6 lots de laits infantiles de la marque Picot (1 et 2 âge) suite à la détection de la toxine céréulide. Préconisations Il est recommandé de ne plus utiliser les produits concernés et de contacter un médecin en cas de symptômes.

Même fournisseur, mêmes contaminations. Après Nestlé en décembre et début janvier, c’est désormais Lactalis qui procède à des rappels massifs de 6 lots de laits infantiles. Sont concernés les laits en poudre Picot standard 1er et 2e âge, ainsi que les gammes spécifiques Picot Nutrition Quotidienne 1er et 2e âge, et le Picot Anti-reflux 2e âge, vendus en grandes surfaces et en pharmacies (voir encadré).

En revanche, contrairement aux informations qui peuvent circuler, Danone dément que ses laits fassent l’objet d’un rappel. La rumeur est partie d’une décision de Singapour de bloquer les laits infantiles. « À la demande de la Singapore Food Agency, nous avons, à titre de précaution, bloqué un lot de produits spécifiquement fabriqués pour le marché singapourien », explique Danone, qui réaffirme : « Aucune irrégularité ni non-conformité en lien avec Bacillus cereus ou avec les bonnes pratiques de fabrication [normes établies par les autorités sanitaires, ndlr] n’a été identifiée. » Le groupe précise par ailleurs que tous ses produits « font l’objet de tests, d’analyses et de contrôles rigoureux avant de quitter [ses] sites de production ». Mais ces analyses, dites libératoires, pourraient néanmoins s’avérer insuffisantes.

Interrogé, le groupe Lactalis a détaillé plusieurs limites : tout d’abord, l’acide arachidonique n’avait jusqu’à présent fait l’objet d’aucune alerte sanitaire, et la toxine céréulide incriminée n’était pas recherchée lors des analyses libératoires. Par ailleurs, cet ingrédient est encapsulé dans une matrice protectrice, qui se dissout au contact de l’eau. Les analyses sur les laits en poudre, réalisées par Lactalis lorsque la crise a éclaté chez Nestlé, ne donnaient aucun résultat positif. En revanche, une fois la poudre mélangée avec de l’eau, donc sous la forme qui est effectivement donnée à boire aux bébés, le fabricant a bel et bien trouvé des traces de la toxine incriminée dans les épisodes de troubles digestifs.

Les produits concernés par le rappel de Lactalis Picot Standard 1 er âge 850 g (code-barres 3551102095564 - lot 8000003298 - date de durabilité minimale 20/02/2027)

(code-barres 3551102095564 - lot 8000003298 - date de durabilité minimale 20/02/2027) Picot Standard 2 e âge 850 g (code-barres 3551102095571 - lot 8000003281 - date de durabilité minimale 29/01/2027)

(code-barres 3551102095571 - lot 8000003281 - date de durabilité minimale 29/01/2027) Picot Nutrition Quotidienne 1 er âge 400 g (code-barres 3551101547897 - lot 8000003312 - date de durabilité minimale 26/02/2027)

(code-barres 3551101547897 - lot 8000003312 - date de durabilité minimale 26/02/2027) Picot Nutrition Quotidienne 1 er âge 800 g (code-barres 3551101545343 - lot 8000003297 - date de durabilité minimale 20/02/2027)

(code-barres 3551101545343 - lot 8000003297 - date de durabilité minimale 20/02/2027) Picot Nutrition Quotidienne 2 e âge 800 g (code-barres 3551101545350 - lot 8000003280 - date de durabilité minimale 29/01/2027)

(code-barres 3551101545350 - lot 8000003280 - date de durabilité minimale 29/01/2027) Picot Anti-reflux 2e âge 800 g (code-barres 3551101547705 - lot 8000003400 - date de durabilité minimale 20/03/2027)