Notre nouvelle série de tests de sièges auto pour enfants a révélé de graves défaillances structurelles pour 8 modèles, dont 7 similaires. Nous publions cet avertissement avant la publication complète de nos résultats prévue fin mai.

En octobre 2025, nous alertions sur les mauvais résultats du siège auto Reecle 360 (ZA 10 i-Size) lors d’un choc frontal. Or, ce siège peut être vendu sous différentes marques avec différents noms, mais toujours avec le même code d’homologation : E8 0313715.

À l’occasion de notre première série de tests de sièges auto de 2026, nous avons donc répété les essais avec 7 modèles similaires, et tous ont échoué. Un 8e modèle, différent des précédents, le Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2, a également montré une grave défaillance.

Les 8 sièges défaillants

Buf Boof Tweety Plus Deluxe 360

Ding Aiden 360°

Kidiz siège auto enfant Isofix 360°

KidsZone siège enfant i-Size 40-150 cm 360°

Lettas i-Size 360°

Miophy i-Size 360 siège auto rotatif

Xomax 946i

Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2 (un siège coque, le seul qui ne soit pas identique au Reecle 360, qui est un siège évolutif)

7 sièges évolutifs identiques recalés

À l’instar du Reecle 360 (ZA 10 i-Size) testé en 2025, ses 7 clones sont tous fabriqués par la société Yangzhou Lettas Baby Product Co. Ltd, un manufacturier basé en Chine. Ce sont des sièges de type évolutif qui accompagnent la croissance de l’enfant en couvrant toute la plage d’utilisation, depuis la naissance jusqu’à la fin de l’obligation d’utiliser un système de retenue spécifique, donc de 40 cm à 150 cm de haut.

Selon la taille de l’enfant et son âge, il existe plusieurs possibilités d’installation. C’est avec l’une d’elles que le Reecle 360 (ZA 10 i-Size) avait échoué lors de nos tests d’octobre 2025, à savoir :

mannequin instrumenté de type Q3 (enfant de 3 ans) de 15 kg retenu par le harnais de sécurité ;

installation dos à la route ;

siège installé dans une coque de Kia Sportage sur banc d’essai ;

siège maintenu avec deux attaches (Isofix et sangle antirotation) ;

simulation d’un choc frontal contre un autre véhicule selon les conditions de test Euro NCAP (tests plus sévères que les tests d’homologation du règlement R129).

Nous avons testé les 7 sièges identiques dans ces mêmes conditions. Tous sont des sièges d’un seul tenant constitués d’une coque installée sur un plateau tournant, lui-même fixé à une base équipée de deux bras Isofix. Une sangle supérieure antirotation (aussi appelée top-tether) vient en complément pour empêcher la rotation du siège vers l’avant en cas de choc frontal, qui pourrait conduire à un choc contre le siège avant.

Avec le Kidiz Isofix 360°, le plateau tournant de la coque du siège s’est détaché de la sous-structure. C’est le même incident que celui qui s’était produit avec le siège Reecle 360.

Éjection du Kidiz Isofix 360°.

Avec les 6 autres modèles identiques au Reecle 360, ce sont les bras Isofix qui se sont détachés de la sous-structure, libérant le siège tout entier et son passager qui ont été projetés vers l’avant, comme illustré ci-dessous.

Éjection du Ding Aiden 360°.

Pour les 7 sièges, bien que la partie supérieure de la coque soit restée reliée au véhicule par la sangle antirotation, le mannequin et la coque ont été projetés à travers l’habitacle, exposant l’enfant à un risque très élevé de blessures graves dans le cas où il viendrait heurter une portière ou le siège avant du véhicule, par exemple.

Remarquons que cette défaillance est différente de celle que nous avions déjà détectée avec le Reecle, ce qui montre que la résistance mécanique des sièges testés touche plusieurs de leurs éléments constitutifs et se situe réellement à la limite permettant l’homologation.

Le fabricant indique que ces résultats ont conduit à des améliorations des produits, déjà présentes sur certains modèles en vente, d’autres étant à venir en 2026. Nous testerons une version améliorée plus tard dans l’année, mais aujourd’hui, les moyens d’identifier les nouvelles versions restent à préciser.

Il n’est pas forcément possible de trouver ces sièges en magasin. En revanche, ils sont largement diffusés sur Internet (Amazon, Alibaba, marketplaces…). Nous déconseillons fortement l’achat de ces produits, et incitons les parents qui en auraient déjà acheté à essayer de l’échanger contre un modèle plus performant (nous avons testé plus de 250 modèles de sièges auto) ou de se le faire rembourser. Plus largement, nous recommandons de ne pas acheter de sièges portant le numéro d’homologation E8 0313715 (voir étiquette d’homologation ci-dessous).

Reecle 360 (en haut à gauche), son étiquette d’homologation, et les 7 modèles similaires que nous avons testés.

Le siège coque Kinderkraft Mink Pro 2 éjecté de sa base

Le siège coque Kinderkraft Mink Pro 2 permet le transport des tout-petits depuis la naissance jusqu’à environ 2 ans (de 40 à 87 cm). L’enfant est retenu par un harnais de sécurité, et le siège est attaché à la voiture soit avec la ceinture de sécurité soit, comme ici, sur la base Isofix à jambe de force Mink FX2. Le siège est obligatoirement installé dos à la route.

L’essai a été réalisé dans une coque de Kia Sportage, sur banc d’essai, avec un mannequin instrumenté de type Q1.5 représentant un enfant d’environ 18 mois. Il simule un choc frontal contre un autre véhicule selon les conditions de test Euro NCAP (tests plus sévères que les tests d’homologation du règlement R129).

La coque s’est détachée de la base et a été projetée vers l’avant avec le mannequin.

Éjection du Kinderkraft Mink Pro 2 après s’être détaché de sa base.

La coque Kinderkraft Mink Pro 2 est munie de deux barres en acier qui permettent de l’attacher à 4 crochets qui constituent le système de verrouillage sur la base. Après le test, nous constatons que les deux barres en acier sont tordues alors que les 4 crochets de la base sont intacts, mais en position ouverte. Il semble donc que le siège et la base soient tous les deux responsables de la défaillance.

En conséquence, l’enfant, qui n’est plus retenu, est alors exposé à un risque très élevé de blessures graves, en heurtant le siège avant, la planche de bord ou simplement en étant éjecté de la voiture.

Nous recommandons de ne pas utiliser le Kinderkraft Mink Pro 2 avec la base Mink FX2 mais seul, installé avec la ceinture de sécurité.

Contacts et réactions des fabricants KidsZone confirme la similitude de son siège avec le Reecle 360 mais n’a pas lancé de programme de remplacement. Il informe que le produit a été amélioré depuis janvier 2026 et encourage à contacter le service client par e-mail : [email protected]. Buf Boof confirme que le modèle Tweety Plus Deluxe 360 est identique au Reecle 360 avec le code usine 946i, mais qu’il a été retiré du marché depuis le 31 mars 2026. Aucun programme de remplacement n’a été mis en place, le siège respectant la norme d’homologation. Aucun contact client n’a été fourni. Lettas confirme que le modèle i-Size 360° est identique au Reecle 360 et informe que le produit a été amélioré depuis janvier 2026. Le service client peut être contacté par e-mail : [email protected]. Miophy renvoie vers les revendeurs pour toute action. Ding, Kidiz, Xomax ne nous ont, pour l’heure, pas répondu. Kinderkraft a ouvert une enquête, mais le produit est toujours vendu car conforme au règlement R129. Néanmoins, le fabricant propose un échange ou un remboursement ([email protected]).