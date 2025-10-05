Lors de notre dernière série de tests de sièges auto, deux modèles ont montré de graves défaillances en matière de sécurité : le Chipolino Olympus i-Size et le Reecle 360. Le Chipolino n’est pas vendu en France, mais le Reecle est largement diffusé sur Internet, notamment sur le site Amazon. Nous déconseillons fortement l’achat de ce produit.

Le Reecle 360 est un siège évolutif qui accompagne la croissance de l’enfant en couvrant toute la plage d’utilisation, depuis la naissance jusqu’à la fin de l’obligation d’utiliser un système de retenue spécifique, donc de 40 cm à 150 cm de haut. Selon la taille de l’enfant et son âge, il existe plusieurs possibilités d’installation :

Résultats des essais dynamiques

Nos tests de choc frontal sont basés sur les exigences des crash-tests automobiles Euro NCAP. Ainsi, les sièges testés sont soumis à des forces nettement supérieures à celles des tests d’homologation, qui sont réalisés conformément au règlement UN R129. Malgré cela, la plupart des sièges offrent toujours une bonne protection. Avec les sièges offrant plusieurs possibilités d’installation, comme le Reecle, les crash-tests sont réalisés dans toutes les configurations. En position face à la route, la structure du Reecle a bien résisté à la violence du choc. Mais lors du crash-test frontal avec le mannequin Q3 de 15 kg attaché dos à la route, le plateau tournant de la coque du siège s’est détaché de la sous-structure. Bien que la partie supérieure de la coque soit restée reliée au véhicule par la sangle antirotation, le mannequin et la coque du siège ont été projetés à travers l’habitacle, exposant l’enfant à un risque très élevé de blessure grave dans le cas où il viendrait heurter la portière ou le siège avant du véhicule.

© ADAC FSI

© ADAC FSI Le siège auto Reecle 360 (ZA10 i-Size) lors d’un test de choc frontal avec le mannequin Q3 attaché dos à la route

© ADAC FSI Le Reecle 360 défectueux après le crash avec le mannequin Q3 attaché dos à la route

Pour ces raisons, nous déconseillons fortement l’achat du siège Reecle 360, et incitons les parents qui l’auraient acheté d’essayer de l’échanger contre un modèle plus performant ( nous avons testé plus de 200 modèles de sièges auto ) ou de se le faire rembourser.

Notons que, dans le manuel d’utilisation fourni avec le siège, le Reecle 360 est également nommé « ZA10 i-Size » et « 946i i-Size ». Il est donc certainement possible de trouver des sièges appelés de la sorte, notamment sur Internet, et présentant potentiellement le même défaut, de même que tout autre siège portant le même numéro d’homologation E8-0313715.

Le fabricant Reecle a été informé des résultats du test, mais nous n’avons pas encore reçu de réponse.

Les résultats de tous les nouveaux modèles testés seront publiés fin octobre.