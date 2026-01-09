Nestlé a procédé à des rappels volontaires de plusieurs références de laits infantiles premier âge dans plusieurs pays d’Europe, dont la France. Motif : la présence éventuelle de céréulide, une toxine sécrétée par une bactérie, dans un ingrédient, qui peut provoquer diarrhées et vomissements. En France, les détails des lots concernés sont disponibles sur le site gouvernemental Rappel Conso. Aucun cas d’intoxication n’aurait été signalé à ce jour.

En résumé Nestlé a retiré de la vente plusieurs lots de laits infantiles Guigoz et Nidal en France et en Europe. Ce rappel fait suite à la détection potentielle de céréulide, une toxine bactérienne pouvant provoquer des troubles digestifs comme des vomissements ou des diarrhées.

Il est recommandé de ne plus utiliser les produits concernés et de contacter un médecin en cas de symptômes.

Un premier rappel a été lancé début décembre sur un lot de la marque Guigoz Optipro Relais 1. Il a été suivi d’un second rappel, beaucoup plus large, le 5 janvier. C’est le plus important effectué à ce jour par la multinationale suisse sur ses laits infantiles : plus de 800 produits différents sont concernés en Europe, car 10 usines sont impliquées. En France, seules 3 références sont concernées : des laits infantiles premier âge Guigoz (en poudre et liquide) et Nidal (en poudre), commercialisés dans toute la France entre le 16/05/2025 et le 06/01/2026.

La liste précise est donnée sur le site officiel Rappel Conso. Il s’agit des références suivantes :

Guigoz Digest+/Guigoz Expert AR LR

Guigoz Expert AR1 Mix

Guigoz Expert AR2

Guigoz Expert AR2 Mix

GuigozGest 1

Guigoz Optipro 1

Guigoz Pelargon 1

Guigoz PTPR 1

Guigoz PTPR Relais 1

Guigoz 1 LR CH-BIO-004

Guigoz 1 ESNWLP209-1 (de la naissance à 6 mois)

Nidal 1 Dès la naissance NW101-3

Nidal 1 NW101-3

NidalGest 1 NWSPB014-1

Les autres lots ne sont pas concernés par le rappel.

Que faire ?

Si vous avez acheté l’un de ces produits, ne le donnez pas à votre enfant mais jetez le contenu (inutile de le rapporter en magasin). Si votre enfant présente des symptômes digestifs, contactez votre médecin.

Pour vous faire rembourser, prenez la boîte en photo (face avant et code du lot sous la boîte) et contactez le service consommateur de Nestlé :

par mail pour Guigoz sur www.guigoz.fr/service-conso ou www.nestlegoodnes.com/fr/contactez-nous ;

par courrier pour Nidal (Service consommateurs Guigoz/Nidal, 34-40 rue Guynemer, 92130 Issy-les-Moulineaux) ;

ou par téléphone au 0800 100 409 (Guigoz) ou au 0800 100 312 (Nidal).

Cette alerte évoque immanquablement celle qui avait touché les laits infantiles produits par le leader des produits lactés Lactalis, fin 2017 et début 2018. Cette contamination était cependant d’une toute autre ampleur, puisque plusieurs dizaines de nourrissons avaient été contaminés par une bactérie, Salmonella agona, et certains étaient tombés gravement malades. Des rappels avaient dû être lancés dans de nombreux pays, lors de procédures quelque peu chaotiques, et l’affaire avait entraîné l’ouverture d’une procédure judiciaire contre le groupe et son président Emmanuel Besnier.