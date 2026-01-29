Depuis plusieurs semaines, les grands industriels de l’alimentation pour bébés procèdent à des rappels volontaires de laits premiers âges dans le monde entier en raison de la possible présence de céréulide. Cette toxine, produite par une bactérie présentée comme commune, peut avoir des conséquences parfois lourdes chez un public fragile. Il est inconcevable qu’une telle situation puisse encore se produire pour des aliments destinés à des nourrissons et encore plus incompréhensible que des industriels nous donnent le sentiment de découvrir au fur et à mesure lesquelles de leurs références seraient ou non concernées.

Le lait infantile constitue pour certains nourrissons, durant leurs premiers mois exclusivement puis majoritairement, leur source d’alimentation. Elle se doit d’être sécurisée et irréprochable.

Les industriels n’ont-ils donc rien appris des crises sanitaires concernant les produits destinés à l’alimentation pour bébés qui ont émaillé le passé ?

Cette fois, est en cause une toxine produite par une bactérie affectant l’huile ARA (huile d’acide arachidonique), un acide gras pas forcément bien indiqué comme tel dans toutes les compositions…

Certes, certains de ces rappels font suite à un abaissement des seuils réglementaires et non à la détection de la toxine elle-même. Cependant, l’ampleur des rappels auxquels il est procédé au compte-goutte au niveau mondial me révolte lorsque je vois combien il semble difficile d’identifier les laits infantiles concernés.

Il est inacceptable que les produits contaminés puissent se retrouver sur le marché surtout lorsque les premières alertes remontent à début décembre !

Cette succession de rappels me donne le désagréable sentiment que les industriels ne maîtrisent pas leur chaîne d’approvisionnement et qu’ils ne prennent pas immédiatement toutes les mesures qui s’imposent afin de garantir la sécurité de nos enfants. C’est inacceptable.

Mettre des produits contaminés en vente sur le marché, ce n’est pas seulement trahir la confiance des parents, c’est aussi mettre en péril la santé de leurs enfants.

Plusieurs enquêtes sont déjà en cours. La balle est dans le camp des procureurs ! Mais nous suivrons évidemment de près ce nouveau scandale.