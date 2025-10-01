Depuis le 29 septembre 2025, il est possible, sous certaines conditions, de bénéficier d’une aide financière pour faire raccorder son logement à la fibre optique lorsqu’un problème sur la partie privative en empêche le déploiement par l’opérateur.

Chose promise, chose due. En dépit des aléas gouvernementaux et des quêtes d’économies, l’aide financière prévue en cas de raccordement complexe à la fibre, annoncée en mai dernier, vient d’être lancée. Comme prévu, elle devrait s’appliquer de manière assez large et cette application devrait être simple. Voici comment en bénéficier.

À qui s’adresse-t-elle ?

Cette aide est destinée aux particuliers et aux très petites entreprises (TPE) pour lesquels le déploiement de la fibre optique n’a pas pu être effectué à cause d’un problème sur la partie privative du terrain (gaine absente ou bouchée, regard introuvable, poteau manquant…). Ces travaux sont en effet à la charge de l’occupant du logement et peuvent coûter cher.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour qu’un particulier bénéficie de l’aide :

être propriétaire ou locataire d’un logement individuel (un seul logement à une même adresse), qui est sa résidence principale ;

ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide financière à la réalisation de travaux en vue du raccordement à un réseau en fibre optique ;

présenter un quotient familial inférieur à 29 316 € ;

résider dans une des 3 000 communes concernées par la fermeture du cuivre d’ici janvier 2027. Rendez-vous sur le site du ministère de l’Économie et des Finances pour savoir si votre commune est concernée.

Pour plus de précisions sur les conditions d’accès, consultez la foire aux questions publiée par le ministère de l’Économie et des Finances.

Comment en bénéficier ?

Il faut dans un premier temps obtenir une attestation d’échec de raccordement à la fibre. Celle-ci vous sera remise par l’opérateur commercial (Orange, SFR, Bouygues Télécom ou Free) auprès de qui vous avez voulu souscrire une offre, une fois que le technicien aura constaté l’impossibilité de vous raccorder au réseau. Muni de cette attestation, connectez-vous sur le site de l’Agence de service et de paiement, rubrique Aide > Fibre optique et fournissez les informations demandées (dont votre adresse et votre numéro fiscal). Si vous êtes éligible au dispositif, l’attribution de l’aide et son montant vous seront notifiés par courriel. Une fois cette contremarque reçue, vous n’aurez qu’à faire appel à l’entreprise de votre choix, qui réalisera les travaux.

Notre conseil

Prenez le temps de faire réaliser plusieurs devis. Vous pouvez vous aider des listes d’entrepreneurs publiées par la fédération professionnelle Infranum et par l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep).

Quel est le montant de cette aide ?

L’aide, forfaitaire, est de 400, 800 ou 1 200 € en fonction de l’ampleur des travaux. Vous n’aurez pas à avancer les fonds. L’entreprise en déduira le montant du devis et se fera rembourser par l’État. Vous aurez juste, le cas échéant, à régler le reste à payer.

Cette aide, réclamée depuis longtemps, est nécessaire pour compléter la couverture du territoire en fibre optique avant que le réseau de cuivre ne soit fermé. Lancée dans un premier temps à titre expérimental, elle pourrait être amenée à perdurer si elle montre son utilité.