Réparabilité

On connaissait le bonus réparation pour les appareils électroménagers et électroniques, qui va être augmenté et étendu au 1er janvier 2024. Voici désormais son équivalent pour les vêtements et les chaussures. Toujours avec l’objectif de faire durer nos biens plus longtemps en favorisant la réparation, le gouvernement a lancé le 7 novembre un « bonus réparation textile ».

Il concerne tous les vêtements et chaussures, à l’exception des sous-vêtements, de la lingerie, des vêtements en cuir (les chaussures en cuir sont éligibles) et des vêtements en vraie fourrure.

Côté cordonnerie, le bonus va de 7 € pour un changement de bonbout (pièce de cuir ou de caoutchouc placée sous le talon) à 25 € pour une opération de ressemelage de chaussures en cuir. Une couture ou un recollage de semelle permet d’obtenir 8 € de réduction ; une pose de patins également.

Pour les vêtements, le bonus minimum est de 6 € (refaire une couture non doublée), le maximum de 25 € (changement d’une doublure complexe). La réparation d’un trou, d’un accroc ou d’une déchirure permet de bénéficier de 7 € de ristourne ; un changement de zip de 8 à 15 € selon sa taille.

Ces différents bonus sont cumulables, dans la limite de 60 % du montant de la facture. Le prix minimal de réparation éligible est de 12 €.

Aucune démarche

Comme pour le bonus réparation en électroménager, le consommateur n’a aucune démarche particulière à effectuer pour bénéficier de ce rabais : il est automatiquement déduit de la facture, sur laquelle il doit apparaître clairement. Il suffit donc de se rendre chez un des 600 réparateurs agréés, dont la liste est disponible ici : https://www.media-kit.org/reparateurs-refashion/.

Au réparateur ensuite de faire les démarches pour se faire rembourser auprès du fonds réparation Refashion, qui gère le dispositif. Il est financé par les écocontributions versées par les marques (metteurs en marché de textiles, linges de maison et chaussures) dans le cadre de la loi antigaspillage pour une économie circulaire (dite « loi Agec »).

Il est doté de 154 millions d’euros sur la période 2023-2028, a précisé en juillet à l’AFP le cabinet de Bérangère Couillard, alors secrétaire d’État chargée de l’Écologie. Les Français « jettent 700 000 tonnes de vêtements chaque année », a-t-elle expliqué, ajoutant que les deux tiers « finissent dans des décharges ».