Les tickets de métro en carton ne sont plus vendus. Pour voyager sur le réseau de transport en commun francilien (métro, RER, bus, tramway, Transilien) lorsque l’on n’est pas abonné, il faut donc utiliser son smartphone (service de paiement différé ou achat de titres dématérialisés) ou acheter une carte Navigo Easy à 2 €. Les anciens tickets en carton restent, cependant, encore utilisables et échangeables pendant quelques mois.

Les guichets de la RATP ne vendent plus de titres de transport en carton depuis le 5 novembre. Si vous êtes un usager occasionnel des transports en commun franciliens, vous devez vous abonner à Liberté +, un système de règlement a posteriori des titres de transport (prélèvement sur le compte bancaire). Ou, à défaut, acheter des titres à usage unique depuis l’application pour smartphone ou au guichet. Dans ce dernier cas, vous êtes alors obligé de faire l’acquisition, au passage, d’un Navigo Easy, une carte en plastique facturée 2 €.

Reste une question : que faire des tickets en carton encore en votre possession ? La première option est, tout simplement, de vous en servir. En effet, s’ils ne sont plus vendus, ces tickets restent utilisables pendant quelques mois. Ils sont en effet acceptés jusqu’au 1er juin sur l’ensemble du réseau ferré francilien (métro, RER, Transiliens). Pour les tramways et les bus, la situation est moins simple. « Le ticket en carton n’est déjà plus accepté à la validation sur le tramway T1 et sur certaines lignes du réseau de bus », explique Île-de-France mobilités. Ils ne seront plus du tout acceptés à partir du 1er mai 2026.

Si vous ne pouvez plus les utiliser, vous pouvez toujours les rendre, en vous rendant au guichet. Mais n’espérez pas vous les faire rembourser, Île-de-France mobilités s’y refuse, « conformément aux conditions générales de vente ». L’organisme chargé des transports dans la capitale et en banlieue s’engage cependant à ce que vous puissiez échanger vos tickets contre des titres valables « jusqu’au 1ᵉʳ septembre 2026 ». Selon quelles conditions ? « L’échange est réalisé contre un ticket Métro-Train-RER ou un ticket Bus-Tram équivalent (plein tarif contre plein tarif, tarif réduit contre tarif réduit), y compris les tickets Origine-Destination vers les aéroports contre un ticket Paris Région Aéroports », explique Île-de-France mobilités sur son site Internet. Petite subtilité, ce titre de remplacement ne peut être chargé au guichet que sur un « passe Navigo Easy préalablement acheté ». En clair, pour pouvoir conserver la valeur d’un ticket en carton acheté 2,50 € il y a quelques mois, vous devez d’abord acquérir une carte en plastique à 2 € ! Il est en effet impossible de charger ces titres de remplacement sur l’application Île-de-France mobilités qui, elle, est gratuite…

Cet abandon de titres de transport en carton et ses multiples subtilités se couplent à une récente refonte complète de la tarification du réseau francilien. Pour plus de lisibilité, l’ancienne tarification basée sur la géographie de l’Île-de-France (Ticket + dans la petite couronne et billets Origine-Destination en banlieue) a laissé place en début d’année à des titres dont le tarif dépend du moyen de transport utilisé. Il existe désormais un titre pour les voyages sur le réseau ferré (métro, RER) à 2,50 € et un autre pour les déplacements en surface (bus, tramway) à 2 €.