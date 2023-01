Lors des vœux annuels de l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep), M. Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, a annoncé que le gouvernement envisageait la création d’un droit au très haut débit pour tous les consommateurs, et à un prix abordable. Sur le principe, cette initiative ne peut être que saluée, puisqu’elle se rapproche de celle déjà formulée par l’UFC-Que Choisir en 2021, et portée à nouveau par notre association dans le cadre de la dernière élection présidentielle. Pourtant, à y regarder de plus près, le propos tenu par le ministre est on ne peut plus curieux.