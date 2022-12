© Jedsada Naeprai - stock.adobe.com Électricité On n’y coupera pas !

Alors que la question des coupures électriques pour soulager le réseau suscite beaucoup de commentaires et interrogations, je ne peux manquer de souligner que les délestages que subiront vraisemblablement de nombreux consommateurs ne seront pas tant une conséquence de la tension sur les marchés de l’énergie en lien avec la guerre en Ukraine, que de la déplorable gestion du parc de production électrique en France, et en particulier du parc nucléaire.

Quelles que soient les convictions sur cette énergie, on ne peut que constater les atermoiements des pouvoirs publics depuis de nombreuses années sur le devenir de cette filière, qui ont un lien direct avec la faible disponibilité actuelle des centrales, en raison de leur âge bien avancé. Que de temps perdu en palabres, ou débats stériles masquant de bas enjeux politiciens, alors que la question des investissements à mettre en place pour établir un mix énergétique résilient aurait déjà dû être tranchée.



Au cours de son précédent mandat, le Président de la République lui-même a soufflé le chaud et le froid sur la place que devait avoir le nucléaire dans le mix énergétique. Malheureusement, ce sont désormais les consommateurs qui oscilleront entre le chaud et le froid… au gré des coupures.