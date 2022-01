© Richard Villalon - Stock.Adobe.com Électricité Un levier pour soulager le porte-monnaie

« Mieux vaut tard que jamais » dit le proverbe ! Mais quand même… En écoutant les médias, quelle ne fut pas ma surprise d’entendre que le gouvernement semble enfin se résoudre à actionner le levier du volume de nucléaire vendu par EDF à ses concurrents à prix régulé (ARENH) pour soulager le pouvoir d’achat des ménages.

En effet, ayant tiré la sonnette d’alarme dès septembre sur l’explosion des tarifs de l’électricité pour les Français en 2022 et plaidé, de longue date, pour un relèvement de 100 à 150 TWH du volume d’ARENH pour permettre aux Français de continuer de bénéficier de la compétitivité du parc nucléaire dans lequel ils ont tous investi, nous nous étions vus répondre par le gouvernement qu’un tel relèvement, pourtant prévu par la majorité actuelle dans une Loi de 2019, « n’est pas une solution possible ». Quelques mois plus tard et alors que les marchés de gros continuent de voir leurs prix exploser, l’impossible semble donc (enfin !) devenir possible !

S’il l’avait fait dès l’automne, cela aurait permis aux Français d’échapper à des hausses de factures très significatives. Reste à savoir maintenant si le gouvernement ira au bout de ces annonces puisque cette réforme est vue d’un très mauvais œil par EDF qui voit là une manne financière lui échapper et qui ne va pas manquer de s’agiter pour faire capoter le projet. En effet, les volumes supplémentaires d’ARENH étant revendus à prix régulé à ses concurrents, EDF ne profiterait plus des prix explosifs sur les marchés de gros…



Très concrètement, d’après nos calculs de septembre, ce n’est pas moins de 4 milliards d’euros que pouvait potentiellement engranger EDF grâce aux prix élevés sur les marchés internationaux plutôt que de revendre cette électricité à prix régulé pour les Français… Et encore, les prix de gros se sont encore envolés depuis notre estimation, puisqu’ils ont quasiment triplé, accroissant les gains potentiels pour EDF ! Il va donc falloir batailler pour que l’ambition de l’exécutif, même tardive, aboutisse enfin. En cette période - de bonnes résolutions mais aussi préélectorale – et alors que le pouvoir d’achat est la préoccupation première des Français, on va le souhaiter ! Bonne année à tous.