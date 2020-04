Appareils de massage anticellulite

Vingt femmes présentant différents niveaux de cellulite utilisent l’appareil quotidiennement pendant un mois en suivant les instructions de la notice. Toutes les mesures sont réalisées au démarrage (T0) et à la fin de la période d’utilisation des produits (T28).

Pour juger de l’efficacité, un dermatologue examine plusieurs critères (aspect général, creux, relâchement).

On utilise également un procédé d’imagerie (thermographie infrarouge) reflétant la température de la peau, que la cellulite rend hétérogène.

Il est mesuré à l’endroit le plus large avec un point de repère précis.

À l’issue des 4 semaines d’utilisation de l’appareil, les 20 volontaires répondent au questionnaire d’usage sur leur efficacité, leur praticité (facilité d’utilisation) et les éventuels désagréments ressentis lors de l’utilisation (par exemple douleurs, tolérance). En ce qui concerne l’efficacité, elles doivent juger de l’effet sur leur cellulite et sur l’élasticité de leur peau. À la note de cette partie « test conso », nous intégrons la note d’intention d’achat attribuée par les testeuses. Ces jugements pouvant, bien sûr, être faussés par l’effet placebo, cette note pèse moins lourd que les mesures.

Fonctionnement du service de comparaison

