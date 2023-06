© Chandlervid85/StockAdobe Alimentation santé Comment composer son régime méditerranéen

L’alimentation méditerranéenne est associée à de nombreux bénéfices pour notre santé. Voici quelques repères pour la décliner en pratique.

Proportions des différentes catégories d’aliments

© Lucile Prache

1 - Légumes

À volonté ! Tous les jours et à chaque repas. Varier les légumes et les modes de cuisson pour en tirer tous les bénéfices. Privilégier les produits de saison.

2 - Eau

À volonté et tous les jours.

3 - Produits laitiers

Jusqu’à 2 fois par jour. De préférence fermentés (fromage, yaourt). Modération sur les fromages très salés.

4 - Viandes, œufs et poissons

D’une manière générale, pas plus de 100 g/jour.

Œufs : jusqu’à 5 fois par semaine.

Produits de la mer : jusqu’à 3 fois par semaine.

Volaille : jusqu’à 3 fois par semaine.

Viande rouge : occasionnellement et pas plus de 500 g par semaine.

5 - Légumineuses

Au moins 2 fois par semaine. Sources de protéines et de fibres.

6 - Céréales

Tous les jours. De préférence des céréales complètes.

7 - Huile

Tous les jours et à chaque repas, à raison de 2 à 3 cuillères à soupe par jour. En cuisson ou en assaisonnement, seule ou avec d’autres huiles végétales, notamment le colza.

8 - Fruits

Tous les jours et à chaque repas.

9 - Fruits à coques

1 poignée par jour. De préférence non salés.