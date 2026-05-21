Tous les détergents pour lave-vaisselle promettent un résultat impeccable et des verres étincelants. Tiennent-ils vraiment leurs ­engagements ? Réponse avec notre batterie de tests en laboratoire sur 16 références.

Comparatif Détergents lave-vaisselle Voir le comparatif

Efficacité de lavage

Les essais sont sévères. Ils sont réalisés à une température de 45 °C avec une eau dure (35 °f) pour les détergents multifonctions qui se disent efficaces sans ajout de sel ni liquide de rinçage jusqu’à ce niveau de dureté, et une eau à 25 °f pour les détergents « tout en un » qui conseillent d’utiliser ces additifs avec une eau moins dure.

L’efficacité est évaluée sur 4 taches qui adhèrent à la vaisselle. Un mélange de 12 ingrédients simulant des salissures variées est également ajouté pour reproduire un cycle de lavage normal. Ce test de lavage est effectué à 3 reprises.

Rinçage

Le test est réalisé à la même dureté de l’eau que le test d’efficacité de lavage, mais à une température de 65 °C.

L’essai démarre avec un mélange de salissures, afin de reproduire un cycle normal. L’efficacité de rinçage est évaluée sur des assiettes, des verres, des récipients en plastique et des couverts en Inox. La netteté de la vaisselle est vérifiée après 2 puis 5 lavages.

Traces de calcaire

L’état de la vaisselle est évalué après 15 puis 30 cycles de lavage réalisés à 65 °C, une température qui favorise la formation de tartre. L’action anticalcaire est efficace s’il n’y a aucun voile opaque sur la vaisselle.

Brillance

La brillance du verre et de l’Inox est mesurée à l’aide d’un brillancemètre après 15 puis 30 cycles de lavage.

Environnement

La note environnement repose principalement sur la dangerosité des ingrédients pour l’environnement aquatique, mais intègre également une évaluation de l’emballage.

Les fiches de composition des détergents pour lave-vaisselle publiées sur Internet par les fabricants ou les distributeurs sont décryptées et la présence de substances non biodégradables, bioaccumulables (qui se concentrent dans les organismes) ou toxiques pour le milieu aquatique est pénalisée.

La note d’emballage repose sur le ratio contenant/contenu qui rapporte le poids de l’emballage au poids d’une dose de produit, tout en tenant compte du taux de matière recyclée qu’il comporte. Nous identifions ainsi les produits qui limitent la production de déchets.

Sécurité des capsules

La forme et la couleur des capsules pour lave-vaisselle étant susceptibles d’attirer les jeunes enfants et de les leur faire mettre dans leur bouche, nous avons décidé de les soumettre aux tests qui s’imposent à des produits très semblables : les capsules de lessive liquide. Ces tests permettent de s’assurer que les capsules sont conçues pour éviter tout contact des enfants avec leur contenu.

Trois types de tests sont réalisés.

La présence d’un agent amérisant sur le film hydrosoluble est vérifiée.

Un dynamomètre compresse progressivement les compartiments contenant du liquide. Pour passer le test, les capsules doivent résister à une force d’au moins 300 N.

Lorsqu’elles sont plongées 30 secondes dans l’eau, les films des capsules ne doivent pas se dissoudre. Les exigences réglementaires qui s’appliquent aux capsules de lessive portent uniquement sur les compartiments contenants du liquide. Nous avons étendu ce test aux compartiments contenant de la poudre, auxquels un enfant peut également être exposé. Notre évaluation est toutefois un peu moins sévère pour ces derniers.