par Fabrice Pouliquen, Mélanie Marchais
COMMENTAIRES SUR LE COMPARATIF
Détergents lave-vaisselleLes « tout en un » peuvent-ils tout faire ?
Avec eux, nul besoin d’ajouter de liquide de rinçage ni de sel régénérant dans son lave-vaisselle. Les détergents « tout en un » affirment pouvoir tout faire à la fois et avec brio… Vérifions tout de même.
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Fabrice Pouliquen
Mélanie Marchais
Rédactrice technique