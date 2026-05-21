COMMENTAIRES SUR LE COMPARATIF

Détergents lave-vaisselleLes « tout en un » peuvent-ils tout faire ? 

Fabrice Pouliquen
MM

par Fabrice Pouliquen, Mélanie Marchais

Détergents lave-vaisselle Les « tout en un » peuvent-ils tout faire ? 
© AdobeStock

Avec eux, nul besoin d’ajouter de liquide de rinçage ni de sel régénérant dans son lave-vaisselle. Les détergents « tout en un » affirment pouvoir tout faire à la fois et avec brio… Vérifions tout de même.

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MM

Mélanie Marchais

Rédactrice technique

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