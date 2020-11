La teneur en alcool a été mesurée. Elle permet de vérifier l’action désinfectante des produits. Ceux-ci doivent contenir au moins 60 % d’alcool pour éliminer le SARS-CoV-2.

Trois alcools ont été dosés : l’éthanol, l’isopropanol et le méthanol. Ce dernier peut être présent à l’état de trace (il y a toujours un dénaturant) mais s’il est trouvé en plus forte concentration, il signe alors une volonté de mettre autre chose.

Les parfums allergisants qui doivent figurer sur la liste d’ingrédients des produits cosmétiques s’ils sont présents à plus de 10 mg/kg ont été dosés. Cette obligation d’étiquetage des produits non rincés pourrait s’appliquer à tous les gels hydroalcooliques puisqu’ils restent sur la peau. Pourtant ceux qui ont le statut de biocide ont une exigence d’étiquetage généralement plus souple (1 000 mg/kg pour certaines substances au lieu de 10 mg/kg).

15 gels hydroalcooliques (parmi les plus répandus) sur les 40 analysés ont été choisis pour des mesures complémentaires d’hydratation (par cornéométrie). Ils ont été testés sur 20 volontaires chacun, lesquels se sont appliqués 4 fois du gel à 2 heures d’intervalle. Les mesures ont été réalisées aux mêmes temps avec une mesure supplémentaire 2 h après la dernière utilisation. Au total, 5 mesures ont été effectuées sur 8 heures, chaque mesure étant prise avant l’application du produit.

Fonctionnement du service de comparaison

Les produits et services sont classés selon les résultats obtenus lors de nos tests à partir d’un protocole établi par nos experts. Les résultats sont publiés selon un classement basé sur les qualités intrinsèques des produits et sur celles des prestations de service, sans aucune autre considération. Nous achetons de façon anonyme tous les produits que nous testons, nous n’avons aucun lien avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs des produits et services testés, à l’exception des autorisations données par Bureau Veritas Certification conformément aux règles de La Note Que Choisir. Notre classement est totalement indépendant, aucune relation commerciale avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs ne peut avoir d’impact sur ce dernier. Les prix indiqués et les informations sur la disponibilité des produits mentionnés sur notre site sont fournis à titre indicatif et sont actualisés tous les jours. L’offre de produits et services étant pléthorique, nous ne prétendons pas pouvoir tester l’exhaustivité d’un marché. Nous sélectionnons les produits et services les plus représentatifs d’un segment de marché.