En version liquide ou solide, nous avons testé 19 shampoings avec, au programme, l’expertise de 3 coiffeurs, un test d’usage, une analyse de la composition, de l’étiquetage et de la présentation, et pour finir une mesure de l'impact environnemental des ingrédients ainsi que de l’emballage.​​​

Comparatif Shampoings Voir le comparatif

Évaluation des coiffeurs

Les shampoings ont été testés par 3 coiffeurs sur 20 volontaires. Les experts ont évalué les propriétés liées à l’application (consistance, dosage, étalement, mousse : vitesse de formation, quantité et qualité), à l’utilisation et à l’effet sur les cheveux mouillés et secs (démêlage, coiffage, toucher, douceur, volume, brillance, rebond des boucles, souplesse et effet antiélectrostatique).

Évaluation des utilisateurs

Les 30 participants au test d’usage ont évalué les shampoings sur l’ensemble de leur chevelure en répondant aux mêmes questions sur les qualités et défauts des produits. Ils ont utilisé les shampoings une semaine durant, c’est-à-dire qu’ils ont réalisé au moins 3 lavages. Tous les shampoings ont été déconditionnés pour être reconditionnés dans des bouteilles identiques. Les testeurs n’avaient pas connaissance des produits qu’ils essayaient.

En fin de test, ils ont donné un avis général sur les shampoings et précisé s’ils étaient prêts à les acheter.

Composition

Une lecture des étiquettes a permis de relever d’éventuels ingrédients indésirables comme les perturbateurs endocriniens, les substances à caractère irritant et les allergènes.

Étiquetage et présentation

On a analysé la conformité de l’étiquetage aux règles régissant les produits cosmétiques et selon nos propres critères : présence des dates de durabilité, lisibilité, allégations, etc.

Environnement

C’est une combinaison de plusieurs critères.

Avant tout, on prend en compte les effets des ingrédients : toxicité pour les organismes aquatiques, dégradabilité (ou persistance) et caractère bioaccumulable.

Ensuite sont notés les critères relatifs à l’emballage, principalement le calcul de la quantité de produit restant dans le flacon, à laquelle s’ajoutent 3 autres critères qui pèsent moins lourd dans le score : le type de matériau employé (avec un bonus pour ceux qui emploient des matières recyclées), le rapport flacon/shampoing et l’éventuelle présence d’un suremballage.​​​