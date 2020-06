Nous avons réalisé plusieurs mesures basées sur la norme IEC 60879 avec chacun des ventilateurs, réglé d’abord à vitesse maximale puis à vitesse minimale : la vitesse de l’air, le débit d’air et la consommation électrique (ces deux dernières mesures permettent de calculer l’efficacité énergétique). Le niveau sonore émis par le ventilateur a été mesuré en suivant la norme IEC 60704-2-7.

Trois utilisateurs se sont prononcés sur :

- la qualité de la documentation ;

- la facilité du montage, de l’utilisation et du nettoyage.

Certaines fonctionnalités ou caractéristiques ont fait l’objet d’une note (nombre de vitesses, fonction oscillation, inclinaison, minuteur, télécommande…).

La qualité de fabrication (solidité, finitions, stabilité) est contrôlée et notée pour chaque appareil. La sécurité a été jugée (le risque de blessure aux doigts et le risque que les cheveux longs soient entraînés dans l’appareil). Enfin, le laboratoire a fait renverser chaque appareil et noté les éventuels dommages subis.

Fonctionnement du service de comparaison

Les produits et services sont classés selon les résultats obtenus lors de nos tests à partir d’un protocole établi par nos experts. Les résultats sont publiés selon un classement basé sur les qualités intrinsèques des produits et sur celles des prestations de service, sans aucune autre considération. Nous achetons de façon anonyme tous les produits que nous testons, nous n’avons aucun lien avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs des produits et services testés, à l’exception des autorisations données par Bureau Veritas Certification conformément aux règles de La Note Que Choisir. Notre classement est totalement indépendant, aucune relation commerciale avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs ne peut avoir d’impact sur ce dernier. Les prix indiqués et les informations sur la disponibilité des produits mentionnés sur notre site sont fournis à titre indicatif et sont actualisés tous les jours. L’offre de produits et services étant pléthorique, nous ne prétendons pas pouvoir tester l’exhaustivité d’un marché. Nous sélectionnons les produits et services les plus représentatifs d’un segment de marché.