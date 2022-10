Deux recettes ont été testées pour évaluer la performance des yaourtières : le yaourt classique et le fromage blanc. Deux essais ont été réalisés ; chaque fois, la durée et l’énergie consommée ont été relevées.

Le yaourt est préparé avec 750 ml de lait entier UHT et 1 yaourt nature du commerce. Le tout est mélangé puis versé dans les pots qui sont ensuite placés dans la yaourtière avec ou sans le couvercle selon la notice. À la fin du programme, les yaourts sont placés au moins 6 heures au réfrigérateur. Ils sont ensuite testés par des experts : apparence, texture, consistance, goût, homogénéité des pots et avis général à la sortie du frigo et après 24 heures de stockage sont passés en revue.

Le fromage blanc est préparé avec 750 ml de lait entier UHT, 100 g de fromage blanc du commerce et 1 cuillerée de jus de citron. Ce mélange est placé soit dans les pots soit dans un bac spécifique fourni avec l’appareil. Le programme fromage blanc est utilisé s’il existe ; sinon, la durée est adaptée. À la fin de la fermentation, la consommation est relevée. Le fromage blanc est égoutté avec le tamis fourni (ou un linge) selon les recommandations. Il est évalué comme le yaourt après 6 heures au réfrigérateur (texture, goût…).

L’ergonomie est évaluée en étudiant la notice, le montage, la programmation, l’utilisation et le nettoyage. Le niveau sonore, la sécurité électrique et thermique ainsi que la qualité de construction sont également notés.

Nous avons également préparé des yaourts dans un four pour comparer les performances d’un appareil que nous avons tous à un appareil spécifique.

Fonctionnement du service de comparaison

