Comparatif Réparabilité lave-vaisselle

Que vaut l’indice de réparabilité présent sur de plus en plus d’appareils électroménagers ? Pour le savoir nous avons provoqué plusieurs pannes (fuite d’eau, ouverture de porte…) sur huit lave-vaisselle de marques représentatives du marché. La réparabilité, nous n’avons pas testé les performances des lave-vaisselle dans ce comparatif, a été mesurée en comptabilisant le nombre d’actions nécessaires pour extraire une pièce défectueuse, la disponibilité des pièces de rechange en ligne et la facilité de manipulation, y compris lors du remontage. Un test original et exclusif de Que Choisir.