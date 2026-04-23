Comparatif Réparabilité lave-vaisselle

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Que vaut l’indice de réparabilité présent sur de plus en plus d’appareils électroménagers ’ Pour le savoir nous avons provoqué plusieurs pannes (fuite d’eau, ouverture de porte…) sur huit lave-vaisselle de marques
Que vaut l’indice de réparabilité présent sur de plus en plus d’appareils électroménagers ? Pour le savoir nous avons provoqué plusieurs pannes (fuite d’eau, ouverture de porte…) sur huit lave-vaisselle de marques représentatives du marché. La réparabilité, nous n’avons pas testé les performances des lave-vaisselle dans ce comparatif, a été mesurée en comptabilisant le nombre d’actions nécessaires pour extraire une pièce défectueuse, la disponibilité des pièces de rechange en ligne et la facilité de manipulation, y compris lors du remontage. Un test original et exclusif de Que Choisir.
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