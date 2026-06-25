Derrière les écrans, le piège de l'amour virtuel fait des ravages. Entre 2022 et 2023, plus de 5 000 plaintes ont été déposées pour ces escroqueries sur la plateforme du ministère de l’Intérieur. Un chiffre qui ne représente que la face émergée de l’iceberg tant la honte mure les victimes dans le silence.

Son histoire avait suscité une vague de réactions, dont de nombreuses moqueries sur Internet… Entre février 2023 et juin 2024, Anne Deneuchatel, une Varoise de 53 ans en pleine rupture conjugale, a versé 830 000 € à un individu qui se faisait passer pour l’acteur Brad Pitt en multipliant messages affectueux, preuves d’amour et photomontages. Il lui a notamment fait croire qu’il avait besoin d’argent afin de financer une intervention chirurgicale liée à un cancer du rein, au motif que ses comptes bancaires ont été bloqués après son divorce avec l’actrice Angelina Jolie.

Les ficelles, certes grossières, ont pourtant convaincu cette mère de famille… qui sera ensuite cyberharcelée et raillée lorsqu’elle médiatisera son affaire, en janvier 2025. Depuis, Anne Deneuchatel a envisagé de mettre fin à ses jours, perdu son domicile et porté plainte contre ses deux banques pour manquement à leur obligation de vigilance.

Leur terrain de jeu : les réseaux sociaux

En France, si aucune statistique officielle n’existe sur les arnaques aux sentiments, plusieurs estimations donnent une idée de l’ampleur