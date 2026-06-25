« Je suis au fond du trou. Tous les jours, je me demande si je vais recevoir une nouvelle contravention pour un véhicule qui ne m’appartient pas. » À lui seul, Richard (le prénom a été changé) incarne le calvaire que vivent près de 200 000 Français victimes, chaque année, d’usurpation d’identité. Du jour au lendemain, le retraité a écopé d’amendes provenant de tout le territoire, alors qu’il ne conduit plus depuis plusieurs années ! « J’ai perdu ma carte d’identité. Quelqu’un a sûrement dû me la voler. Depuis, je passe mon temps à contester ces délits, et même si j’ai porté plainte et que j’ai refait mes papiers, cela ne change rien », souffle-t-il.

Diffusion de données en ligne à vos risques et périls

Pour les fraudeurs, obtenir des pièces d’identité n’a jamais été aussi simple. Plus besoin de les dérober physiquement : en quelques clics sur Internet, ils trouvent des passeports ou des permis de conduire français sur des messageries privées. Il faut dire que les consommateurs restent nombreux à envoyer leurs documents personnels par e-mail à des agences de voyages ou immobilières, sans avoir conscience que ceux-ci peuvent être piratés par les cybercriminels. En 2023, Voyageurs du monde a été victime d’une cyberattaque au cours de laquelle 10 000 copies de passeports stockées sur ses