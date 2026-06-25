Devis gonflés, chantiers bâclés, démarchage : le secteur de la rénovation énergétique reste miné par des fraudes massives. L’État impose désormais un rendez-vous avec un conseiller France Rénov’ avant toute rénovation d'ampleur subventionnée par MaPrimeRénov’.

Souvenez-vous : en 2019, l’État lance en grande pompe le dispositif « Coup de pouce isolation », une aide destinée aux particuliers désireux de réaliser une rénovation énergétique qui leur permet de ne pas dépenser plus d’un euro. Un million et demi de chantiers plus tard, en 2021, confronté aux malfaçons, aux arnaques et aux travaux bâclés, le gouvernement annonce la fin de cette mesure.

En parallèle, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) fait état d’un fort taux de manquement aux obligations légales des entreprises : 54 % pour 2019-2020, d’après ses contrôles. Depuis, les problèmes continuent : en 2025, ce sont 52 000 signalements de fraudes en lien avec la rénovation énergétique qui sont recensés par l’administration française, contre 27 000 en 2023, soit une hausse vertigineuse de 92,6 %.

270 000 chantiers soutenus en 2026

Avec l’arrêt du Coup de pouce isolation, c’est sur MaPrimeRénov’ que mise l’État, une aide calculée sur la base des revenus et de l’ampleur des travaux. En 2026, elle est dotée d’un budget de 3,6 milliards d’euros. Avec cette enveloppe, le