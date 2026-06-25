Un ton courtois, des informations personnelles exactes et, sur l'écran du téléphone, le numéro officiel de votre agence : l'arnaque au « spoofing » est devenue une redoutable mécanique de précision. Face à des techniques de manipulation de plus en plus sophistiquées, les victimes se retrouvent doublement pénalisées : dévalisées par les fraudeurs, elles se heurtent ensuite au refus de remboursement des banques, qui invoquent une « négligence grave ». Quels sont vos droits ? Quels réflexes adopter pour ne plus tomber dans le piège ? Nos conseils.

Le refrain est toujours le même et la méthode, parfaitement au point. Au téléphone, un interlocuteur se présente comme notre conseiller bancaire et évoque de prétendus mouvements frauduleux sur notre compte, qui nécessitent d’urgence une annulation via un lien transmis par SMS. Une fois que la victime clique dessus, le piège se referme sur elle, la laissant complètement désemparée lorsqu’elle voit son argent s’évaporer.

En France, l’arnaque au faux conseiller bancaire n’est pas nouvelle, mais elle prend de l’ampleur. Basée notamment sur l’utilisation d’un logiciel permettant d’afficher le véritable numéro d’une banque ou d’un tiers de confiance – ce que l’on appelle le spoofing –, cette technique est extrêmement bien rodée. En 2023, elle a permis à des escrocs de détourner 379 millions d’euros, selon