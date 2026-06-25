Les fausses plateformes d’investissement dans la cryptomonnaie, promues par des influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment sur X (ex-Twitter), sont dans le viseur des autorités financières.

D’un rapport à l’autre, l’Autorité des marchés financiers (AMF) le martèle : le secteur des cryptoactifs concentre les dérives. En témoigne cette offre du site Immediate Connect, en 2023, qui proposait des transactions automatisées sur les marchés des changes et des cryptomonnaies « afin de gagner 1 million [d’euros] en 12 à 15 semaines ». Plusieurs dizaines d’épargnants, séduits par un faux article vantant ce service soi-disant paru dans un grand quotidien national, ou incités via des SMS et des appels à investir sur la plateforme, avaient mordu à l’hameçon. Des centaines de milliers d’euros avaient alors été détournés, dénonçait l’AMF.

Malgré tout, l’engouement autour des monnaies virtuelles ne faiblit pas : selon une étude publiée par l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan), 10 % des Français détenaient au moins un cryptoactif dans leur portefeuille en 2024, soit 5,5 millions de personnes. Le portrait-robot de l’investisseur – homme (67 %), aisé (CSP+ à 45 %) et plutôt jeune (entre 18 et 34 ans à 42 %) – conduit aussi les influenceurs sur les réseaux sociaux à s’y intéresser et à en faire la publicité.

Seul problème, et non des moindres : ces derniers « ont développé des partenariats avec des plateformes de trading, dont certaines