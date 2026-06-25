L’inflation et la baisse des taux des livrets réglementés ont poussé de nombreux Français à délaisser les produits financiers traditionnels au profit de placements alternatifs comme le vin, la forêt ou l'or. Mais attention, les charlatans sont légion.

Vertigineux : 8 000 plaintes avec constitution de partie civile et un préjudice global de plus d’un milliard d’euros. Le 11 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné à cinq ans de prison ferme Gérard Lhéritier, le fondateur d’Aristophil, pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses. Sa société proposait des placements collectifs « sûrs et performants » dans des manuscrits anciens et des lettres rares.

En réalité, ces actifs étaient surévalués, parfois jusqu’à 90 %. Quant aux rendements servis aux investisseurs, ils étaient financés par les capitaux apportés par les nouveaux souscripteurs… Un mécanisme que les juges ont qualifié de « pyramide de Ponzi », du nom de cette fraude financière où les premiers investisseurs sont rémunérés par l’apport des suivants (lire l’encadré).

Au-delà de ce scandale, l’affaire reflète l’engouement des Français pour les placements dits alternatifs ou atypiques. Avec une inflation record, en 2022 et 2023, et la baisse des taux des livrets réglementés, ils cherchent d’autres sources de revenus – telles que l’or, le financement participatif et la forêt. « La crise sanitaire a fait prendre conscience de la valeur de la nature »,