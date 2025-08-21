Depuis 2024 et la création de MaPrimeRénov’ parcours accompagné, l’État a mis le paquet sur les chantiers de rénovation globale. Il n’a pas fallu longtemps pour que des escrocs phagocytent le dispositif…

« Bonjour. Je mets en vente dossiers rénovation d’ampleur, […] visites techniques à planifier. » C’est le genre d’annonces qu’il n’est pas rare de dénicher sur le groupe Facebook Mon Accompagnateur Rénov’ (MAR)/Auditeur énergétique. Celle-ci est postée par un certain Hanini, le 2 juin, à partir d’un compte qui ne permet pas son identification. Déjà, les semaines précédentes, il avait publié plusieurs messages similaires invitant les intéressés à le contacter en privé.

« Légal, comme business ? », s’interroge un membre du groupe dans les commentaires. « En aucun cas », répond Jérémy François, conseiller dans un Espace France Rénov’des Vosges – ces guichets publics d’information sur la rénovation. Il considère même cette revente de données confidentielles comme le premier maillon des fraudes très organisées qui gangrènent MaPrimeRénov’ parcours accompagné, au point de pousser l’exécutif à suspendre le dispositif cet été.

Des accompagnateurs dignes de confiance ?

Ce « Parcours accompagné » est une déclinaison de MaPrimeRénov’, principale aide publique à la rénovation énergétique. À ce jour, elle a été surtout mobilisée par les ménages pour faire du monogeste – le plus souvent, installer une pompe à chaleur. Or, il est