CONSEILS

RénovationGare aux fraudes et aux malfaçons !

par Catherine Bocquet, Nathalie Coulaud

© AA+W - stock.adobe.com

Se lancer dans des travaux relève parfois du parcours du combattant. Et le résultat n’est pas toujours à la hauteur des espérances… Nos astuces pour limiter les dégâts.

Fissures, carrelage mal posé, infiltrations… autant de malfaçons qui peuvent tout gâcher. Les problèmes de conception aussi, comme chez Chrystèle, qui voulait doter sa maison, près d’Auxerre (89), d’une salle de bains adaptée au handicap et qui se retrouve avec un espace trop étroit pour son fauteuil roulant. Afin de vous prémunir contre ces aléas, tâchez d’abord de dénicher un artisan fiable et compétent. Il faut en contacter plusieurs et exiger à chaque fois un devis. S’il s’agit de travaux d’économie d’énergie, privi­légiez ceux avec une qualification Qualibat, Qualifelec, Eco-Artisan ou Reconnu garant de l’environnement (RGE). Dans le cas où vous souhaitez installer une pompe à chaleur ou des panneaux solaires, recherchez les certifications Quali­PAC, Qualisol et QualiPV. Ensuite, lisez les avis de clients sur Internet et consultez les sites Infogreffe.fr ou Societe.com, afin de savoir depuis combien de temps les entreprises existent. Enfin, vous demanderez à celles choisies leur attestation d’assurance décennale. « Le refus de la fournir est un signal d’alerte », indique Alexandre Kulinicz, directeur technique de SMABTP, assureur spécialisé dans les assurances de la construction.

Image
© A. DEAN/ADOBE STOCK
Pour la pose de panneaux solaires, recherchez les

