Avec la génération des LED, aux quantités de lumens et aux températures de couleur diverses, trouver l’ampoule qui convient a viré au casse-tête. Nous vous aidons à y voir plus clair.



1. Intensité lumineuse : oubliez les watts

Avec nos vieilles ampoules à incandescence, c’est la consommation électrique qui déterminait l’intensité lumineuse. On choisissait une puissance (40, 60 W…) selon la clarté voulue. Les ampoules LED, elles, en nécessitent jusqu’à 10 fois moins pour une même intensité, et oubliez les watts : avec elles, la quantité de lumière émise s’exprime en lumens (lm). L’indication en watts (W) ne renvoie qu’à la consommation électrique, insignifiante.

2. Température de couleur : du jaune au blanc

C’est la deuxième information importante avec des LED : elles présentent une « température » de couleur, précisée en kelvins (K) et associée à une lumière chaude – identique à celle de l’incandescence – ou froide. La première s’établit entre 2 700 et 3 300 kelvins, la seconde dépasse les 4 000. Sur les emballages, vous verrez parfois cette température désignée par une échelle de couleurs allant du jaune (chaud) au bleu (froid). Ou par les mots « warm », « warm white » ou « warm light » pour du chaud, et « cool white » pour du froid. Vous pourrez aussi trouver un chiffre avec l’acronyme IRC, pour indice de rendu des couleurs. Plus il est proche de 100, plus les couleurs sont naturelles.

3. Consommation et durée de vie

Les ampoules LED consomment moins que celles à incandescence et durent beaucoup plus longtemps : les ménages sont gagnants ! Comme tous les appareils d’éclairage, elles doivent afficher une étiquette énergie, qui leur attribue une note de A à G. Attention, celle-ci reflète l’« efficacité énergétique », qui tient compte du rendement lumineux en plus de la consommation (exprimée en kWh/1 000 h). Autrement dit, une ampoule B reste toujours plus efficace qu’une C, même si elle consomme plus. Sans doute éclaire-t-elle davantage aussi. Précisons que les LED, qui contiennent des composants électroniques, doivent être déposées dans les bacs de collecte dédiés, en magasin ou déchetterie.

4. Culot, angle d’éclairage, variateur

Les culots n’ont pas tellement changé avec l’apparition des LED. Le E27 (le gros pas de vis) et E14 (le petit) restent très courants. Les types G (GU10, G9, GU5.3/GU4 et variantes), également, surtout pour des spots. On trouve encore des culots B15 et B22 (à baïonnette) en LED, mais ils sont aujourd’hui moins usités. Sur la boîte, regardez l’angle d’éclairage de l’ampoule : les formes classiques éclairent à 360°, tandis qu’un spot (36°) cible une zone précise. Vérifiez aussi qu’il s’agit d’une ampoule dimmable (« dont la lumière peut être réduite ») si elle doit être installée sur un variateur. Sinon, elle pourrait clignoter ou bourdonner.

5. Éclairage à distance

Les ampoules connectées permettent de varier l’intensité ou la couleur de la lumière, et de programmer des heures d’allumage et d’arrêt (pratique pour simuler une présence…). Tout est pilotable depuis une application installée sur votre smartphone. Il en existe deux types : les ampoules wifi, qui se connectent directement à la box, et les Thread, Zigbee ou Z-Wave (d’autres protocoles de communication sans fil), qui requièrent un hub (box domotique intermédiaire). Comptez environ 15 € pour une ampoule wifi et 100 € pour un pack hub + deux ampoules.

À chaque pièce son ambiance Séjour et chambre Pour une atmosphère cosy et détente, visez du blanc chaud, soit 2 500 à 3 000 K. Cuisine et salle de bains Sur un plan de travail, devant un miroir de maquillage… une grande lumière est nécessaire ! Un blanc neutre, de 4 000 à 5000 K, est adapté. Couloir Les zones de passage n’ont pas besoin d’un fort éclairage ; une ampoule de 2 500 à 3 000 K suffit.